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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по AVA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по AVA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ AVA (AVA) за сегодня

Технический анализ AVA (AVA) за сегодня

Страница анализа AVA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AVA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе AVA ниже.

Изменение цены AVA (AVA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2004--+17,12%+15,83%-28,36%
Узнайте больше о цене AVA

Технические индикаторы AVA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот AVA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 2
Покупка 21
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 0Покупка 13
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2001
0,2
R2
0,2
0,2
R1
0,2
0,2
PP
0,1999
0,1999
S1
0,1999
0,1999
S2
0,1998
0,1999
S3
0,1998
0,1998

Рыночные сигналы AVA

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,22M
$6,17 M
$6,39 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,11 M
7-дневные активные продажи
$0,11 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала AVA

Чистый притокЦена AVAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,20
2026-08-09-$0,03 M0,20
2026-08-08$0,02 M0,20
2026-08-07$0,03 M0,21
2026-08-06$0,04 M0,19

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AVA/USDT
$0,2004
$0,2004$0,2004
-0,84%
293.65K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AVA в USD

Сумма

AVA
AVA
USD
USD

1 AVA = 0,2004 USD

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