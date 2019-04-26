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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ARPA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ARPA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ARPA (ARPA) за сегодня

Технический анализ ARPA (ARPA) за сегодня

Страница анализа ARPA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ARPA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ARPA ниже.

Изменение цены ARPA (ARPA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,008855--+7,35%+1,61%-19,23%
Узнайте больше о цене ARPA

Технические индикаторы ARPA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ARPA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 7
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 0Покупка 11
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 7Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,008857
0,008854
R2
0,008854
0,008851
R1
0,00885
0,00885
PP
0,008847
0,008847
S1
0,008843
0,008844
S2
0,00884
0,008843
S3
0,008836
0,00884

Рыночные сигналы ARPA

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,83M
$16,24 M
$17,07 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,05 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,06 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ARPA

Чистый притокЦена ARPAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,01
2026-08-09$0,02 M0,01
2026-08-08-$0,03 M0,01
2026-08-07-$0,01 M0,01
2026-08-06$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о ARPA

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ARPA/USDT
$0,008855
$0,008855$0,008855
+0,22%
6.95M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ARPA в USD

Сумма

ARPA
ARPA
USD
USD

1 ARPA = 0,008855 USD

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