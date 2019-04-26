Технический анализ ARPA (ARPA) за сегодня Страница анализа ARPA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ARPA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ARPA ниже. Регистрация

Изменение цены ARPA (ARPA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,008855 -- +7,35% +1,61% -19,23%

Технические индикаторы ARPA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ARPA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 6 Нейтрально 7 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 3 Нейтрально 0 Покупка 11 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 3 Нейтрально 7 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,008857 0,008854 R2 0,008854 0,008851 R1 0,00885 0,00885 PP 0,008847 0,008847 S1 0,008843 0,008844 S2 0,00884 0,008843 S3 0,008836 0,00884

Рыночные сигналы ARPA Текущий чистый объем открытых ордеров -0,83M $16,24 M $17,07 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,05 M 3-дневные активные продажи $0,05 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,06 M 7-дневные активные продажи $0,06 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала ARPA Чистый приток Цена ARPAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 0,01 2026-08-09 $0,02 M 0,01 2026-08-08 -$0,03 M 0,01 2026-08-07 -$0,01 M 0,01 2026-08-06 $0,01 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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