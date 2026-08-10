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Технический анализ ARK (ARK) за сегодня

Технический анализ ARK (ARK) за сегодня

Страница анализа ARK предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ARK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ARK ниже.

Изменение цены ARK (ARK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,09433--+2,64%-13,38%-48,51%
Узнайте больше о цене ARK

Технические индикаторы ARK

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ARK на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 5
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0945
0,0944
R2
0,0944
0,0944
R1
0,0944
0,0944
PP
0,0943
0,0943
S1
0,0943
0,0943
S2
0,0942
0,0943
S3
0,0942
0,0942

Рыночные сигналы ARK

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,47M
$7,57 M
$8,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,06 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ARK

Чистый притокЦена ARKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,09
2026-08-09$0,00 M0,10
2026-08-08$0,00 M0,09
2026-08-07$0,01 M0,10
2026-08-06$0,01 M0,10

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ARK/USDT
$0,09433
$0,09433$0,09433
-1,13%
576.05K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ARK в USD

Сумма

ARK
ARK
USD
USD

1 ARK = 0,09433 USD

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