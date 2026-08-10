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Технический анализ Aptos (APT) за сегодня

Технический анализ Aptos (APT) за сегодня

Страница анализа Aptos предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике APT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Aptos ниже.

Изменение цены Aptos (APT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,5975--+7,21%-5,01%-46,30%
Узнайте больше о цене Aptos

Технические индикаторы Aptos

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Aptos на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 5
Покупка 10
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 9Нейтрально 3Покупка 2
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,5974
0,5974
R2
0,5974
0,5973
R1
0,5973
0,5973
PP
0,5973
0,5973
S1
0,5972
0,5972
S2
0,5972
0,5972
S3
0,5971
0,5972

Рыночные сигналы Aptos

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,25M
$69,78 M
$70,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,09M
3-дневные активные покупки
$4,39 M
3-дневные активные продажи
$4,30 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,57M
7-дневные активные покупки
$11,42 M
7-дневные активные продажи
$12,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Aptos

Чистый притокЦена APTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,11 M0,60
2026-08-09-$0,03 M0,60
2026-08-08$0,02 M0,61
2026-08-07$0,00 M0,59
2026-08-06$0,11 M0,59

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
APT/USDT
$0,5975
$0,5975$0,5975
-0,45%
220.37K (USDT)
APT/USDC
$0,5977
$0,5977$0,5977
-0,18%
93.21K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор APT в USD

Сумма

APT
APT
USD
USD

1 APT = 0,5975 USD

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