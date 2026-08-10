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Технический анализ ApeCoin (APE) за сегодня

Технический анализ ApeCoin (APE) за сегодня

Страница анализа ApeCoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике APE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ApeCoin ниже.

Изменение цены ApeCoin (APE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1319--+0,91%-16,05%-16,58%
Узнайте больше о цене ApeCoin

Технические индикаторы ApeCoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ApeCoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 4
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1316
0,1316
R2
0,1316
0,1315
R1
0,1315
0,1315
PP
0,1315
0,1315
S1
0,1314
0,1314
S2
0,1314
0,1314
S3
0,1313
0,1314

Рыночные сигналы ApeCoin

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,48M
$20,14 M
$19,67 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,70 M
3-дневные активные продажи
$0,72 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
7-дневные активные покупки
$2,56 M
7-дневные активные продажи
$2,51 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ApeCoin

Чистый притокЦена APEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,13
2026-08-09-$0,02 M0,13
2026-08-08$0,00 M0,13
2026-08-07-$0,04 M0,13
2026-08-06-$0,04 M0,13

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
APE/USDT
$0,1319
$0,1319$0,1319
-1,34%
907.51K (USDT)
APE/USDC
$0,13186
$0,13186$0,13186
-1,23%
205.81K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор APE в USD

Сумма

APE
APE
USD
USD

1 APE = 0,1319 USD

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