Технический анализ AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) за сегодня Страница анализа AlpineF1TeamFanToken предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ALPINE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе AlpineF1TeamFanToken ниже. Регистрация

Изменение цены AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,3296 -- +3,22% +4,76% -33,35%

Технические индикаторы AlpineF1TeamFanToken

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот AlpineF1TeamFanToken на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 5 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 1 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 4 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,3297 0,3297 R2 0,3297 0,3296 R1 0,3296 0,3296 PP 0,3296 0,3296 S1 0,3295 0,3295 S2 0,3295 0,3295 S3 0,3294 0,3295

Рыночные сигналы AlpineF1TeamFanToken Текущий чистый объем открытых ордеров -0,25M $5,77 M $6,02 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,04 M 7-дневные активные продажи $0,04 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала AlpineF1TeamFanToken Чистый приток Цена ALPINEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,05 M 0,33 2026-08-09 -$0,03 M 0,34 2026-08-08 -$0,02 M 0,32 2026-08-07 -$0,01 M 0,32 2026-08-06 -$0,02 M 0,32 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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