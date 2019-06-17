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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Algorand, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Algorand, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Algorand (ALGO) за сегодня

Технический анализ Algorand (ALGO) за сегодня

Страница анализа Algorand предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ALGO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Algorand ниже.

Изменение цены Algorand (ALGO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,08214---2,41%-4,57%-35,02%
Узнайте больше о цене Algorand

Технические индикаторы Algorand

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Algorand на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 3
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 3Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0821
0,08209
R2
0,08209
0,08208
R1
0,08208
0,08208
PP
0,08207
0,08207
S1
0,08206
0,08206
S2
0,08205
0,08206
S3
0,08204
0,08205

Рыночные сигналы Algorand

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,11M
$2,50 M
$2,61 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,97M
3-дневные активные покупки
$3,28 M
3-дневные активные продажи
$2,31 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,96M
7-дневные активные покупки
$9,93 M
7-дневные активные продажи
$8,97 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Algorand

Чистый притокЦена ALGOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$2,45 M0,08
2026-08-09$0,06 M0,09
2026-08-08-$0,28 M0,09
2026-08-07$0,50 M0,09
2026-08-06$0,03 M0,09

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Algorand

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ALGO/USDT
$0,08214
$0,08214$0,08214
-4,52%
1.35M (USDT)
ALGO/USDC
$0,08222
$0,08222$0,08222
-4,37%
372.94K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ALGO в USD

Сумма

ALGO
ALGO
USD
USD

1 ALGO = 0,08214 USD

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