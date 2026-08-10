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Технический анализ Adventure Gold (AGLD) за сегодня

Технический анализ Adventure Gold (AGLD) за сегодня

Страница анализа Adventure Gold предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AGLD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Adventure Gold ниже.

Изменение цены Adventure Gold (AGLD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1644--+9,38%+3,52%-39,07%
Узнайте больше о цене Adventure Gold

Технические индикаторы Adventure Gold

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Adventure Gold на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 17
Нейтрально 7
Покупка 2
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 5Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1647
0,1646
R2
0,1646
0,1645
R1
0,1645
0,1645
PP
0,1644
0,1644
S1
0,1643
0,1643
S2
0,1642
0,1643
S3
0,1641
0,1642

Рыночные сигналы Adventure Gold

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,45M
$17,43 M
$17,88 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,16 M
3-дневные активные продажи
$0,14 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,22 M
7-дневные активные продажи
$0,20 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Adventure Gold

Чистый притокЦена AGLDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,16
2026-08-09-$0,02 M0,17
2026-08-08-$0,03 M0,16
2026-08-07$0,01 M0,15
2026-08-06-$0,01 M0,15

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AGLD/USDT
$0,1643
$0,1643$0,1643
-1,60%
341.71K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AGLD в USD

Сумма

AGLD
AGLD
USD
USD

1 AGLD = 0,1644 USD

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