Технический анализ Adventure Gold (AGLD) за сегодня Страница анализа Adventure Gold предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AGLD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Adventure Gold ниже. Регистрация

Изменение цены Adventure Gold (AGLD) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1644 -- +9,38% +3,52% -39,07%

Технические индикаторы Adventure Gold

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Adventure Gold на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 17 Нейтрально 7 Покупка 2 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 2 Покупка 0 Технические индикаторы : Продажа Продажа 5 Нейтрально 5 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1647 0,1646 R2 0,1646 0,1645 R1 0,1645 0,1645 PP 0,1644 0,1644 S1 0,1643 0,1643 S2 0,1642 0,1643 S3 0,1641 0,1642

Рыночные сигналы Adventure Gold Текущий чистый объем открытых ордеров -0,45M $17,43 M $17,88 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $0,16 M 3-дневные активные продажи $0,14 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,22 M 7-дневные активные продажи $0,20 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Adventure Gold Чистый приток Цена AGLDUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 0,16 2026-08-09 -$0,02 M 0,17 2026-08-08 -$0,03 M 0,16 2026-08-07 $0,01 M 0,15 2026-08-06 -$0,01 M 0,15 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Adventure Gold (AGLD) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Adventure Gold в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AGLD / USDT $0,1643 $0,1643 $0,1643 -1,60% 341.71K (USDT) Торговля