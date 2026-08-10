Технический анализ 1INCH (1INCH) за сегодня Страница анализа 1INCH предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике 1INCH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе 1INCH ниже. Регистрация

Изменение цены 1INCH (1INCH) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,08457 -- +4,82% +16,90% -17,08%

Технические индикаторы 1INCH

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот 1INCH на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 21 Нейтрально 4 Покупка 1 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 7 Нейтрально 4 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,08442 0,08441 R2 0,08441 0,08439 R1 0,08439 0,08439 PP 0,08438 0,08438 S1 0,08436 0,08436 S2 0,08435 0,08436 S3 0,08433 0,08435

Рыночные сигналы 1INCH Текущий чистый объем открытых ордеров 0,08M $2,19 M $2,12 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,04M 3-дневные активные покупки $0,07 M 3-дневные активные продажи $0,10 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $0,41 M 7-дневные активные продажи $0,39 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала 1INCH Чистый приток Цена 1INCHUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,08 2026-08-09 -$0,03 M 0,08 2026-08-08 -$0,03 M 0,08 2026-08-07 -$0,06 M 0,08 2026-08-06 -$0,34 M 0,08 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте 1INCH (1INCH) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы 1INCH в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч 1INCH / USDT $0,08448 $0,08448 $0,08448 -0,29% 627.29K (USDT) Торговля