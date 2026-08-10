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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по 1INCH, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по 1INCH, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ 1INCH (1INCH) за сегодня

Технический анализ 1INCH (1INCH) за сегодня

Страница анализа 1INCH предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике 1INCH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе 1INCH ниже.

Изменение цены 1INCH (1INCH)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,08457--+4,82%+16,90%-17,08%
Узнайте больше о цене 1INCH

Технические индикаторы 1INCH

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот 1INCH на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 21
Нейтрально 4
Покупка 1
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 7Нейтрально 4Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,08442
0,08441
R2
0,08441
0,08439
R1
0,08439
0,08439
PP
0,08438
0,08438
S1
0,08436
0,08436
S2
0,08435
0,08436
S3
0,08433
0,08435

Рыночные сигналы 1INCH

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,08M
$2,19 M
$2,12 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,10 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,41 M
7-дневные активные продажи
$0,39 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала 1INCH

Чистый притокЦена 1INCHUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,08
2026-08-09-$0,03 M0,08
2026-08-08-$0,03 M0,08
2026-08-07-$0,06 M0,08
2026-08-06-$0,34 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о 1INCH

Торгуйте 1INCH (1INCH) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
1INCH/USDT
$0,08448
$0,08448$0,08448
-0,29%
627.29K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор 1INCH в USD

Сумма

1INCH
1INCH
USD
USD

1 1INCH = 0,08457 USD

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