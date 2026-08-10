Сегодняшняя цена 0xMarkets

Текущая цена 0xMarkets (SN35) сегодня составляет $ 0,551779 с изменением 10,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN35 на USD составляет $ 0,551779 за SN35.

На данный момент 0xMarkets занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 015 604, при оборотном предложении 5,46M SN35. В течение последних 24 часов, SN35 торговался в диапазоне от $ 0,557645 (минимум) до $ 0,617677 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 7,18, тогда как исторический минимум составил $ 0,00894457.

В краткосрочной перспективе SN35 изменился на -1,68% за последний час и на -2,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 93,14K.

Рыночная информация 0xMarkets (SN35)

Рыночная капитализация $ 3,02M$ 3,02M $ 3,02M Объем (24Ч) $ 93,14K$ 93,14K $ 93,14K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,02M$ 3,02M $ 3,02M Оборотное предложение 5,46M 5,46M 5,46M Общее предложение 5 464 567,58396635 5 464 567,58396635 5 464 567,58396635

Текущая рыночная капитализация 0xMarkets составляет $ 3,02M, при 24-часовом объеме торгов $ 93,14K. Циркулируещее обращение SN35 составляет 5,46M, а общее предложение – 5464567.58396635. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,02M.