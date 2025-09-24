Что такое функция маржи PNL на MEXC?









Маржа PNL, также известная как стратегия «роллинг позиции», представляет собой метод торговли, при котором нереализованная прибыль от открытых фьючерсных позиций используется в качестве маржи для открытия или увеличения дополнительных позиций. Вместо того, чтобы закрывать прибыльную позицию для реализации прибыли, трейдеры используют нереализованную прибыль для расширения своей экспозиции, эффективно увеличивая размер своей позиции без добавления нового капитала.





Этот подход обычно используется в условиях высокого кредитного плеча и наиболее эффективен на рынках с сильной направленностью. Постоянно направляя нереализованную прибыль в одно и то же направление торговли, трейдеры стремятся ускорить рост позиции. При правильном выполнении в условиях устойчивого тренда это создает эффект сложного процента или «снежного кома», при котором быстро растут как размер позиции, так и потенциальная доходность. Каждое успешное увеличение масштаба усиливает общую экспозицию и потенциальную доходность.









Типичный рабочий процесс выглядит следующим образом: трейдер сначала открывает фьючерсную позицию, используя начальный капитал. Как только позиция становится прибыльной, вместо того, чтобы реализовать прибыль, как основная сумма, так и нереализованная прибыль используются в качестве маржи для увеличения экспозиции. При успешном последовательном выполнении этот подход с использованием сложного процента может ускорить рост аккаунта в геометрической прогрессии.





Для иллюстрации предположим, что трейдер начинает с 10 000 USDT. Когда цена BTC достигает 40 000 USDT, трейдер открывает лонг позицию с 10x кредитным плечом, создавая начальный размер позиции в 100 000 USDT (≈ 2,5 BTC). Затем трейдер применяет стратегию маржи PNL и выполняет два ролловера:

Первый ролловер: Когда BTC поднимается до 44 000 USDT (+10%), 10 000 USDT нереализованной прибыли добавляются в качестве новой маржи, увеличивая размер позиции до 200 000 USDT (≈ 4,5 BTC).

Второй ролловер: BTC затем поднимается до 47 960 USDT (+9%), генерируя нереализованную прибыль в размере 18 000 USDT. Эта прибыль снова используется в качестве маржи, что еще больше увеличивает размер позиции до 380 000 USDT (≈ 7,9 BTC).





Пошаговый процесс иллюстрируется в таблице ниже:





Ролловер с маржей PNL

Шаг Цена BTC (USDT) Изменение цены

Размер позиции (USDT) Нереализованная прибыль Капитал на счете (USDT) Действие Размер позиции по результатам (USDT) Начальная позиция 40 000 - 100 000 - 10 000 - 100 000 1-й ролловер 44 000 +10% 100 000 10 000

20 000 Используйте нереализованную прибыль (10 000 USDT) в качестве маржи для добавления позиций с 10x кредитным плечом 200 000 2-й ролловер 47 960 +9% 200 000 18 000 38 000

Используйте нереализованную прибыль (18 000 USDT) в качестве маржи для добавления позиций с 10x кредитным плечом 380 000

Финальный этап 52 000 +8,4% 380 000 31 920 69 920 - 380 000





Сравнение результатов

Сценарий Цена входа (USDT) Финальная цена BTC (USDT) Финальный размер позиции

Нереализованная прибыль (USDT)

Начальная маржа (USDT) Финальный капитал на счете (USDT)

Без маржи PNL 40 000 52 000

100 000 UDST (2,5 BTC)

(52 000 - 40 000) × 2,5 = 30 000

10 000

40 000

С маржей PNL 40 000 52 000 380 000 USDT (7,9 BTC) 31 920 (финальный этап) 10 000 69 920



Для наглядности в данном примере не учитываются торговые комиссии, затраты на финансирование и потенциальное проскальзывание.





Этот пример демонстрирует, как стратегия маржи PNL может значительно увеличить доходность при благоприятной рыночной тенденции. Ключевые характеристики этого подхода:

1) Агрессивное определение размера позиции: Каждый ролловер обычно задействует весь капитал аккаунта или почти весь его объем.

2) Зависимость от точного определения тенденции: Одно единственное ошибочное решение может уничтожить всю накопленную прибыль.

3) Использование кредитного плеча: Стратегия обычно применяется в торговле фьючерсами с использованием кредитного плеча, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.









1) Функция маржи PNL доступна только для вновь открытых позиций с кросс-маржой. Позиции с изолированной маржой не подходят для использования этой функции.

2) При использовании маржи PNL в качестве доступных средств учитывается только нереализованная прибыль по позициям с кросс-маржой. Нереализованная прибыль по позициям с изолированной маржой не может быть использована.

3) Маржа PNL применяется только в режиме маржи одного актива. В режиме маржи мультиактивов доступные средства рассчитываются по другой логике.













Откройте страницу торговли фьючерсами MEXC и выберите режим кросс-маржи. По мере увеличения нереализованной прибыли по вашим позициям с кросс-маржой, ваши доступные средства также будут увеличиваться.





Доступные средства (кросс-маржа) = баланс кошелька - маржа позиции - маржа ордера + общая нереализованная прибыль/убыток по всем позициям с кросс-маржой.













1) Откройте приложение MEXC и нажмите «Фьючерсы».

2) Выберите режим «Кросс-маржа».

3) После открытия позиции по мере увеличения нереализованной прибыли по вашим позициям с кросс-маржой также будут увеличиваться ваши доступные средства.









Примечание: В режиме расширенной маржи пользователи могут выбирать разные режимы маржи для лонг и шорт позиций. Если для лонг позиции установлена изолированная маржа, а для шорт позиции – кросс-маржа, или для лонг позиции установлена кросс-маржа, а для шорт позиции – изолированная маржа, доступные средства все равно будут отображаться как доступные средства кросс-маржи.













Ключ к успеху в торговле с маржой PNL заключается в точном определении устойчивости рыночного тренда. Это требует от трейдеров решительного увеличения позиций, когда тренд ясен и динамика сильна, что позволяет максимизировать прибыль за счет непрерывного начисления сложных процентов. Однако эта стратегия по своей сути является палкой о двух концах: хотя она может приносить необычайную прибыль во время устойчивого тренда, внезапный разворот может быстро уничтожить как накопленную нереализованную прибыль, так и начальный капитал. Непредсказуемость рынка, эмоциональное принятие решений и использование высокого кредитного плеча усиливают эти риски.





По этой причине маржа PNL считается стратегией с высоким риском и высокой доходностью, требующей точного прогнозирования рынка, строгой дисциплины и сильной психологической устойчивости. Трейдерам рекомендуется устанавливать четкие уровни тейк-профит и стоп-лосс, применять надежное управление рисками и своевременно фиксировать часть прибыли. Любой, кто пытается использовать маржу PNL, должен делать это только с небольшими суммами капитала, которые он готов полностью потерять.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



