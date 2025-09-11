Почему стоит выбрать фьючерсы MEXC?





Торговля фьючерсами с ее «высоким кредитным плечом и высокой доходностью» привлекает внимание многих инвесторов. Чтобы начать торговлю фьючерсами, первым шагом должен стать выбор подходящей биржи, на которой вы начнете свое путешествие по фьючерсной торговле. MEXC предлагает такие преимущества, как самые низкие комиссии в отрасли, отличная глубина торговли, высокая безопасность и стабильность, гибкие правила торговли и лучшая в отрасли ликвидность, что делает ее идеальным выбором для пользователей, занимающихся торговлей фьючерсами.









Вы можете торговать фьючерсами на MEXC как Мейкер или Тейкер.





Мейкер: Мейкеры выставляют ордер с указанной ценой и количеством и ждут, пока он будет исполнен другими пользователями. Ордера Мейкера повышают ликвидность рынка.





Тейкер: Тейкеры активно сопоставляют свои ордера с существующими лимитными или рыночными ордерами, выставленными другими пользователями. Ордера Тейкера потребляют рыночную ликвидность.









MEXC предлагает самые низкие ставки комиссии на рынке. При торговле бессрочными фьючерсами MEXC размер комиссии для Мейкера составляет 0%, а для Тейкера – 0,02%. Кроме того, вы можете внести депозит в MX на свой фьючерсный счет для компенсации комиссии Тейкера, получив дополнительную скидку в размере 20%. Более подробную информацию о ставках комиссий MEXC можно найти в разделе « Комиссии на MEXC ».





Стоит отметить, что MEXC также предлагает самые низкие на рынке комиссии за спотовую торговлю. При торговле на споте ставка комиссии Мейкера составляет 0%, а ставка комиссии Тейкера – 0,05%. Ознакомиться с актуальными ставками комиссии можно на следующей странице: https://www.mexc.com/ru-RU/fee . Ставки комиссии могут отличаться в зависимости от страны или региона. Ознакомьтесь с тарифами, представленными на странице ставок комиссии.









За время своего существования MEXC добилась значительных успехов в поиске и размещении высококачественных проектов, заслужив широкое признание пользователей. Благодаря многолетнему опыту работы в отрасли и надежной репутации MEXC собрала более 30 миллионов пользователей, став приоритетным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров. Ее деятельность охватывает более 170 стран и регионов мира. Обширная база пользователей фьючерсов MEXC обеспечивает отличную глубину рынка, сбалансированный портфель заказов и прозрачное ценообразование. Согласно данным о торговле фьючерсами MEXC на момент написания статьи, объем торгов за последние 24 часа превысил 40,97 миллиарда долларов. Это позволяет пользователям спокойно торговать даже в экстремальных рыночных условиях, избегая неожиданных ликвидаций. (Примечание: данные по состоянию на 12 ноября 2024 года)









Кроме того, фьючерсы MEXC отличаются богатым разнообразием типов криптовалют, включая бессрочные фьючерсы USDT-M, Metaverse, Layer2, NFT, Meme, DeFi и многие другие. Кроме того, способность MEXC обнаруживать высококачественные проекты и постоянное добавление новых криптовалютных опционов позволяют пользователям получить наилучший торговый опыт.









Торговая система MEXC имеет многоуровневую и многокластерную архитектуру, основанную на высокопроизводительном торговом движке, разработанном специалистами, обладающими специальными знаниями в области банковских технологий. Она способна обрабатывать до 1,4 миллионов транзакций в секунду, обеспечивая высочайшую эффективность и производительность.





двухфакторную аутентификацию и Кроме того, MEXC является самой безопасной торговой платформой. Для пользователей предусмотрены различные меры безопасности, включая проверку личности антифишинговые коды . Для обеспечения безопасности и целостности данных пользователей наши серверы размещены в разных странах.









Правила торговли фьючерсами MEXC очень гибкие, кредитное плечо регулируется от 1x до 500x. Бессрочные фьючерсы USDT-M поддерживают максимальное кредитное плечо 500x, а бессрочные фьючерсы Coin-M – плечо до 200x. При торговле фьючерсами на MEXC вы можете выбирать лимитные ордера, рыночные ордера, триггерные ордера, трейлинг-стоп ордера, ордера «только размещение» и многое другое









Что касается маржинальной системы, то пользователи могут выбирать между режимами кросс-маржи и изолированной маржи. Различия между режимами кросс-маржи и изолированной маржи описаны в разделе « Режимы торговли фьючерсами MEXC ». Кроме того, MEXC поддерживает режим хеджирования, который позволяет пользователям держать как лонг, так и шорт позиции по одному контракту, причем кредитное плечо устанавливается независимо для каждого направления. При удержании позиций в режиме хеджирования необходимо занимать соответствующую маржу в соответствии с уровнем ограничения риска.





MEXC предлагает лучшую в отрасли ликвидность: глубокие книги ордеров, частые и крупные ордера на покупку/продажу, обеспечивающие трейдерам удобство быстрого исполнения. Согласно отчетам сторонних авторитетных информационных агентств TokenInsight Simplicity Group , глубина торговли фьючерсами MEXC превышает 100 миллионов долларов как на уровне 0,05%, так и на уровне 0,1%, неизменно занимая первое место в отрасли. Глубина спотового рынка также демонстрирует значительные преимущества.





Что касается проскальзывания, то MEXC предлагает самое низкое проскальзывание по ордерам на продажу фьючерсов на сумму 1 миллионов и 5 миллионов долларов. Проскальзывание в спотовой торговле также демонстрирует явное преимущество. MEXC сохраняет абсолютное превосходство в комиссиях, предлагая нулевую комиссию для постоянных пользователей, что еще больше повышает ее конкурентоспособность на рынке.









Обратите внимание, что торговля фьючерсами является высокорискованной инвестицией. Инвесторы должны полностью понимать риски и инвестировать с осторожностью.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.