Торговля фьючерсами с ее «высоким кредитным плечом и высокой доходностью» привлекает внимание многих инвесторов. Чтобы начать торговлю фьючерсами, первым шагом должен стать выбор подходящей биржи, на Торговля фьючерсами с ее «высоким кредитным плечом и высокой доходностью» привлекает внимание многих инвесторов. Чтобы начать торговлю фьючерсами, первым шагом должен стать выбор подходящей биржи, на
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Почему стои...черсы MEXC?

Почему стоит выбрать фьючерсы MEXC?

11 сентября 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Фьючерсы
MX Token
MX$2.4908-5.74%
BRC20.COM
COM$0.010417-6.97%
MemeCore
M$2.2798+10.64%
Solayer
LAYER$0.2957-24.73%
NFT
NFT$0.0000004192-2.53%

Торговля фьючерсами с ее «высоким кредитным плечом и высокой доходностью» привлекает внимание многих инвесторов. Чтобы начать торговлю фьючерсами, первым шагом должен стать выбор подходящей биржи, на которой вы начнете свое путешествие по фьючерсной торговле. MEXC предлагает такие преимущества, как самые низкие комиссии в отрасли, отличная глубина торговли, высокая безопасность и стабильность, гибкие правила торговли и лучшая в отрасли ликвидность, что делает ее идеальным выбором для пользователей, занимающихся торговлей фьючерсами.

1. Самые низкие торговые комиссии на рынке


Вы можете торговать фьючерсами на MEXC как Мейкер или Тейкер.

Мейкер: Мейкеры выставляют ордер с указанной ценой и количеством и ждут, пока он будет исполнен другими пользователями. Ордера Мейкера повышают ликвидность рынка.

Тейкер: Тейкеры активно сопоставляют свои ордера с существующими лимитными или рыночными ордерами, выставленными другими пользователями. Ордера Тейкера потребляют рыночную ликвидность.


MEXC предлагает самые низкие ставки комиссии на рынке. При торговле бессрочными фьючерсами MEXC размер комиссии для Мейкера составляет 0%, а для Тейкера – 0,02%. Кроме того, вы можете внести депозит в MX на свой фьючерсный счет для компенсации комиссии Тейкера, получив дополнительную скидку в размере 20%. Более подробную информацию о ставках комиссий MEXC можно найти в разделе «Комиссии на MEXC».

Стоит отметить, что MEXC также предлагает самые низкие на рынке комиссии за спотовую торговлю. При торговле на споте ставка комиссии Мейкера составляет 0%, а ставка комиссии Тейкера – 0,05%. Ознакомиться с актуальными ставками комиссии можно на следующей странице: https://www.mexc.com/ru-RU/fee. Ставки комиссии могут отличаться в зависимости от страны или региона. Ознакомьтесь с тарифами, представленными на странице ставок комиссии.

2. Отличная глубина торговли


За время своего существования MEXC добилась значительных успехов в поиске и размещении высококачественных проектов, заслужив широкое признание пользователей. Благодаря многолетнему опыту работы в отрасли и надежной репутации MEXC собрала более 30 миллионов пользователей, став приоритетным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров. Ее деятельность охватывает более 170 стран и регионов мира. Обширная база пользователей фьючерсов MEXC обеспечивает отличную глубину рынка, сбалансированный портфель заказов и прозрачное ценообразование. Согласно данным о торговле фьючерсами MEXC на момент написания статьи, объем торгов за последние 24 часа превысил 40,97 миллиарда долларов. Это позволяет пользователям спокойно торговать даже в экстремальных рыночных условиях, избегая неожиданных ликвидаций. (Примечание: данные по состоянию на 12 ноября 2024 года)


Кроме того, фьючерсы MEXC отличаются богатым разнообразием типов криптовалют, включая бессрочные фьючерсы USDT-M, Metaverse, Layer2, NFT, Meme, DeFi и многие другие. Кроме того, способность MEXC обнаруживать высококачественные проекты и постоянное добавление новых криптовалютных опционов позволяют пользователям получить наилучший торговый опыт.

3. Высокая безопасность и стабильность


Торговая система MEXC имеет многоуровневую и многокластерную архитектуру, основанную на высокопроизводительном торговом движке, разработанном специалистами, обладающими специальными знаниями в области банковских технологий. Она способна обрабатывать до 1,4 миллионов транзакций в секунду, обеспечивая высочайшую эффективность и производительность.

Кроме того, MEXC является самой безопасной торговой платформой. Для пользователей предусмотрены различные меры безопасности, включая проверку личности, двухфакторную аутентификацию и антифишинговые коды. Для обеспечения безопасности и целостности данных пользователей наши серверы размещены в разных странах.

4. Гибкие правила торговли


Правила торговли фьючерсами MEXC очень гибкие, кредитное плечо регулируется от 1x до 500x. Бессрочные фьючерсы USDT-M поддерживают максимальное кредитное плечо 500x, а бессрочные фьючерсы Coin-M – плечо до 200x. При торговле фьючерсами на MEXC вы можете выбирать лимитные ордера, рыночные ордера, триггерные ордера, трейлинг-стоп ордера, ордера «только размещение» и многое другое.

Что касается маржинальной системы, то пользователи могут выбирать между режимами кросс-маржи и изолированной маржи. Различия между режимами кросс-маржи и изолированной маржи описаны в разделе «Режимы торговли фьючерсами MEXC». Кроме того, MEXC поддерживает режим хеджирования, который позволяет пользователям держать как лонг, так и шорт позиции по одному контракту, причем кредитное плечо устанавливается независимо для каждого направления. При удержании позиций в режиме хеджирования необходимо занимать соответствующую маржу в соответствии с уровнем ограничения риска.

5. Лидирующая в отрасли ликвидность


MEXC предлагает лучшую в отрасли ликвидность: глубокие книги ордеров, частые и крупные ордера на покупку/продажу, обеспечивающие трейдерам удобство быстрого исполнения. Согласно отчетам сторонних авторитетных информационных агентств TokenInsight и Simplicity Group, глубина торговли фьючерсами MEXC превышает 100 миллионов долларов как на уровне 0,05%, так и на уровне 0,1%, неизменно занимая первое место в отрасли. Глубина спотового рынка также демонстрирует значительные преимущества.

Что касается проскальзывания, то MEXC предлагает самое низкое проскальзывание по ордерам на продажу фьючерсов на сумму 1 миллионов и 5 миллионов долларов. Проскальзывание в спотовой торговле также демонстрирует явное преимущество. MEXC сохраняет абсолютное превосходство в комиссиях, предлагая нулевую комиссию для постоянных пользователей, что еще больше повышает ее конкурентоспособность на рынке.


Обратите внимание, что торговля фьючерсами является высокорискованной инвестицией. Инвесторы должны полностью понимать риски и инвестировать с осторожностью.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Как использовать различные типы ордеров на MEXC в торговле фьючерсами: Открывайте позиции быстро и с минимальными затратами

Как использовать различные типы ордеров на MEXC в торговле фьючерсами: Открывайте позиции быстро и с минимальными затратами

В стремительном мире торговли криптовалютными фьючерсами открытие позиции – это первый шаг и зачастую ключ к успеху или неудаче. Многие трейдеры, особенно новички, используют только базовые рыночные и

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

На конкурентном рынке криптовалютной торговли очень важно выбрать платформу, которая не только обеспечивает стабильную и эффективную торговлю, но и постоянно предлагает дополнительные преимущества. ME

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов