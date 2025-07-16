MEXC предоставляет трейдерам гибкие возможности, позволяя пользователям выбирать между бессрочными фьючерсами USDT-M и бессрочными фьючерсами Coin-M в зависимости от личных предпочтений. Кроме того, MMEXC предоставляет трейдерам гибкие возможности, позволяя пользователям выбирать между бессрочными фьючерсами USDT-M и бессрочными фьючерсами Coin-M в зависимости от личных предпочтений. Кроме того, M
Режимы торговли фьючерсами

MEXC предоставляет трейдерам гибкие возможности, позволяя пользователям выбирать между бессрочными фьючерсами USDT-M и бессрочными фьючерсами Coin-M в зависимости от личных предпочтений. Кроме того, MEXC поддерживает как лонг, так и шорт позиции, что позволяет трейдерам более точно реализовывать торговые стратегии в условиях колебаний рынка. И самое главное - пользователи могут гибко настраивать режимы маржи и коэффициенты кредитного плеча. Эти удобные функции делают MEXC идеальной платформой для удовлетворения разнообразных потребностей трейдеров.

1. Бессрочные фьючерсы USDT-M и Coin-M


1.1 Бессрочные фьючерсы USDT-M

Бессрочные фьючерсы USDT-M относятся к контрактам, в которых котировочной и расчетной единицей является USDT (Tether). Расчеты стоимости и PNL бессрочных фьючерсов USDT-M основаны на USDT в качестве базовой криптовалюты. Такая конструкция контракта призвана смягчить влияние волатильности цен на криптовалюты на трейдеров, поскольку USDT является стэйблкоином, привязанным к доллару США, и обеспечивает относительно стабильную стоимость.

Поэтому главным преимуществом бессрочных фьючерсов USDT-M является возможность расчета прибыли в фиатной валюте. Например, получив прибыль в размере 1 000 USDT, вы можете легко оценить эту прибыль как почти эквивалентную 1 000 USD, поскольку стоимость 1 USDT равна примерно 1 USD.

1.2 Бессрочные фьючерсы Coin-M

Бессрочные фьючерсы Coin-M относятся к контрактам, в которых конкретная криптовалюта (например, Bitcoin или Ethereum) используется в качестве маржи и для расчетов PNL. В этих контрактах единицей котировки служит доллар США. Стоимость каждого бессрочного фьючерсного контракта Coin-M - это фиксированная сумма в долларах США. Например, размер бессрочного фьючерсного контракта Bitcoin-M может составлять 100 долларов США за контракт.

2. Односторонний режим и режим хеджирования


2.1 Односторонний режим

В одностороннем режиме инвесторы открывают только лонг или шорт позиции по фьючерсам (включая фьючерсы USDT-M и фьючерсы Coin-M). Если инвесторы считают, что цена определенного фьючерсного актива будет расти, они могут открывать лонг позицию. И наоборот, если они считают, что цена упадет, они могут открывать шорт позицию. Этот режим позиции связывает PNL инвестора с направлением изменения цены фьючерсного актива.

2.2 Режим хеджирования

В режиме хеджирования пользователи могут одновременно удерживать лонг и шорт позиции по данной фьючерсной паре, причем кредитное плечо может быть установлено независимо как для лонг, так и для шорт направлений. Все позиции лонг объединяются в рамках каждого фьючерсного контракта, и точно так же объединяются все шорт позиции. При хеджировании позиций маржа должна быть распределена на позиции лонг и шорт в соответствии с уровнем лимита риска.

Например, в бессрочных фьючерсах BTCUSDT пользователь может открыть позицию в лонг с кредитным плечом 25x и одновременно открыть позицию в шорт с кредитным плечом 50x.

3. Изолированная маржа и кросс-маржа


3.1 Изолированная маржа

В режиме изолированной маржи каждая позиция имеет независимый маржинальный счет. Это означает, что каждая позиция имеет свой собственный маржинальный баланс, и любые убытки могут быть покрыты только за счет маржи, связанной с данной конкретной позицией. Максимальный потенциальный убыток по позиции с изолированной маржей равен сумме начальной маржи и любой дополнительной маржи, добавленной к этой конкретной позиции. Такая схема гарантирует, что убытки по одной позиции не повлияют на другие, тем самым ограничивая масштаб потенциальных убытков.

Преимущество режима изолированной маржи заключается в том, что трейдеры могут более точно контролировать риск каждой позиции. Пользователи могут вручную добавлять маржу в позиции с изолированной маржой, оптимизируя цену ликвидации для каждой позиции.

3.2 Кросс-маржа

В режиме кросс-маржи все позиции имеют общий маржинальный счет. При использовании режима кросс-маржи доступная маржа пользователя направляется специально на поддержку соответствующих кросс-маржинальных позиций и не используется в качестве маржи для других кросс-маржинальных позиций.

Режим кросс-маржи может быть более подходящим для трейдеров, которые хотят использовать свои средства более гибко, но он также требует большей осторожности, поскольку потери могут повлиять на весь счет. В настоящее время MEXC поддерживает переход из режима изолированной маржи в режим кросс-маржи для существующей позиции, но не наоборот.

4. Регулировка кредитного плеча


MEXC позволяет пользователям устанавливать различные коэффициенты кредитного плеча для позиций в лонг и шорт. Пользователи могут настраивать множитель кредитного плеча в режиме изолированной маржи или переключаться из режима изолированной маржи в режим кросс-маржи. Важно отметить, что в настоящее время MEXC не поддерживает переключение из режима кросс-маржи в режим изолированной маржи. В настоящее время MEXC поддерживает кредитное плечо в диапазоне от 1x до 500x для бессрочных фьючерсов USDT-M и от 1x до 200x для бессрочных фьючерсов Coin-M.

5. Заключение


Таким образом, MEXC удовлетворяет разнообразные потребности трейдеров, стремящихся к эффективной, гибкой и безопасной торговле фьючерсами. Это достигается благодаря широкому выбору фьючерсных торгуемых инструментов, гибким режимам маржи, высокому кредитному плечу и другим возможностям.

