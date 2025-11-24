1. Что такое фьючерсный заработок MEXC? Фьючерсный заработок – это финансовый продукт, предлагаемый MEXC для пользователей фьючерсов. После активации соответствующие средства на вашем фьючерсном счете1. Что такое фьючерсный заработок MEXC? Фьючерсный заработок – это финансовый продукт, предлагаемый MEXC для пользователей фьючерсов. После активации соответствующие средства на вашем фьючерсном счете
Что такое фьючерсный заработок MEXC?

Начинающий
24 ноября 2025 г.MEXC
0m
#Фьючерсы#Новички
1. Что такое фьючерсный заработок MEXC?


Фьючерсный заработок – это финансовый продукт, предлагаемый MEXC для пользователей фьючерсов. После активации соответствующие средства на вашем фьючерсном счете будут автоматически зачислены на этот эксклюзивный продукт Заработка, приносящий ежедневные проценты, не влияя на вашу обычную торговлю фьючерсами, и помогая вам эффективно увеличивать капитал вашего аккаунта.

2. Объяснение правил фьючерсного заработка MEXC


2.1 Основные правила фьючерсного заработка


  • Активы, доступные для фьючерсного заработка, называются капиталом и определяются на основе баланса кошелька на фьючерсном счете.
  • Пользователю нужно активировать фьючерсный заработок вручную только один раз. После активации капитал автоматически используется для начисления процентов. При этом капитал продолжает служить маржой для фьючерсной торговли и одновременно приносит проценты.
  • Капитал = Доступный баланс + Активы, заблокированные для отложенных ордеров + Используемая маржа – Бонус
  • Информацию о конкретных криптовалютах, поддерживаемых на Фьючерсном заработке, смотрите на странице события.
  • Бонусы исключены из расчета процентов в рамках фьючерсного заработка.
  • Начисленные проценты по фьючерсному заработку распределяются без комиссий и сборов. Участие полностью бесплатное.

2.2 Правила фьючерсного заработка для начисления и распределения процентов


Проценты, начисляемые по фьючерсому заработку, зависят как от стоимости фьючерсных позиций, так и от суммы основного капитала на фьючерсном счете. Стоимость фьючерсных позиций влияет на применяемый процентный доход для начисления процентов, в то время как сумма основного капитала напрямую определяет базу, на основе которой рассчитываются проценты. Конкретные правила заключаются в следующем:

1) Маржа по фьючерсам USDT-M, USDC-M, USDE
Токен
Стоимость фьючерсной позиции
Капитал для заработка
APR
USDT
< 100 000$
Без ограничений
3%
≥ 100 000$
0 - 25 000 USDT
20%
≥ 25 000 USDT
3%
USDC
< 100 000$
Без ограничений
3%
≥ 100 000$
0 - 25 000 USDC
20%
≥ 25 000 USDC
3%
USDE
Без ограничений
5%
Примечания:
  • Значения APR и лимиты основной суммы динамически корректируются в зависимости от рыночных условий и политики платформы. Фактические проценты определяются значениями, отображаемыми на странице фьючерсного заработка. Пожалуйста, обратитесь к официальным объявлениям MEXC для получения последних обновлений.
  • В расчет включаются значения позиций всех открытых фьючерсов USDT-M и USDC-M. Фьючерсы Coin-M исключены.
  • Стоимость фьючерсной позиции рассчитывается на основечистой позиции. Для торговых пар с одним и тем же базовым активом лонш и шорт позиции взаимозачитываются друг против друга, и при расчете используется чистый размер позиции. Конкретная формула выглядит следующим образом:
  • abs (Количество лонг позиции USDT × Расчетная цена входа – Количество шорт позиции USDT × Расчетная цена входа + Количество лонг позиции USDC × Расчетная цена входа – Количество шорт позиции USDC × Расчетная цена входа)
  • Стоимость позиции фиксируется три раза в день, после чего для расчета используется среднее значение.
  • Баланс кошелька на фьючерсном счете фиксируется три раза в день, при этом для расчета процентов в качестве основного капитала беретсянаименьшее значение.

2) Примеры расчетов процентов по фьючерсному заработку

Сценарий A: Пользователь в данный момент удерживает фьючерсную позицию на 80 000 USDT и имеет 25 000 USDT в виде капитала. Ежедневные проценты рассчитываются следующим образом:
  • Ежедневные проценты = 25 000 × 3% / 365 = 2,05 USDT
  • Пояснение: Так как фьючерсная позиция ниже 100 000 USDT, весь капитал рассчитывается по ставке 3% APR.

Сценарий B: Пользователь в данный момент удерживает фьючерсную позицию на 100 000 USDT и имеет 25 000 USDT в виде капитала. Ежедневные проценты рассчитываются следующим образом:
  • Ежедневные проценты = 25 000 × 15% / 365 = 10,25 USDT
  • Пояснение: При стоимости позиции не менее 100 000 USDT до 25 000 USDT капитала учитываются по повышенной ставке 15% APR.

Сценарий C: Пользователь в данный момент удерживает фьючерсную позицию на 100 000 USDT и имеет 85 000 USDT в виде капитала. Ежедневные проценты рассчитываются следующим образом:
  • Ежедневные проценты = 25 000 × 15% / 365 + 60 000 × 3% / 365 = 15,18 USDT
  • Пояснение: Из общего капитала в 85 000 USDT первые 25 000 USDT рассчитываются по ставке 15% APR, а оставшиеся 60 000 USDT – по ставке 3% APR.

3) Правила начисления процентов в рамках фьючерсного заработка

Проценты по фьючерсному заработку начисляются один раз в день на спотовый счет пользователя. Сумма распределения соответствует начисленным за предыдущий день процентам. Подробности начислений можно посмотреть в разделе «Начисленные проценты» на странице фьючерсного заработка.

2.3 Правила для активации и деактивации фьючерсного заработка


  • Активация фьючерсного заработка: Если на фьючерсном счете есть активы, поддерживаемые фьючерсным заработком, функцию можно активировать в любое время.
  • Деактивация фьючерсного заработка: Фьючерсный заработок можно деактивировать в любой момент во время активации. Однако обратите внимание: если средства, выделенные для фьючерсного заработка, будут выведены или переведены во время активации, они сразу перестанут приносить проценты.

3. Как активировать фьючерсный заработок?


3.1 Веб-сайт


Перейдите на главную страницу официального сайта MEXC и войдите в систему. В меню «Заработка» выберите пункт «Фьючерсный заработок», чтобы перейти на страницу события.


На странице «Фьючерсный заработок» нажмите «Начать зарабатывать».


Отметьте поле согласия и нажмите кнопку «Начать зарабатывать проценты», чтобы завершить активацию функции фьючерсного заработка.


3.2 Приложение


1) Откройте приложение MEXC и нажмите «Еще» на главной странице.
2) В разделе «Кошелек» выберите «Заработок».
3) На странице «Заработок» нажмите «Фьючерсный заработок».
4) На странице «Фьючерсный заработок» нажмите «Начать зарабатывать».
5) Отметьте поле согласия и нажмите кнопку «Начать зарабатывать проценты», чтобы завершить активацию функции фьючерсного заработка.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

