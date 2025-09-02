Руководство по фьючерсной торговле MEXC (приложение)





Фьючерсная торговля MEXC предоставляет пользователям MEXC передовой способ торговли цифровыми валютами. В отличие от спотовой торговли, фьючерсная торговля имеет особую логику торговли и методы открытия. Эта статья призвана помочь новичкам MEXC во фьючерсной торговле совершить скачок от 0 к 1. Она служит руководством по фьючерсной торговле для новичков, облегчая им начало торговли фьючерсами.









Фьючерсная торговая платформа MEXC состоит из фьючерсов USDT-M и фьючерсов Coin-M:





Фьючерсные контракты USDT-M рассчитываются в USDT: вы можете участвовать в торговле фьючерсами на несколько криптовалют на MEXC, удерживая USDT.





Фьючерсные контракты Coin-M рассчитываются в криптовалютах, таких как BTC, ETH и др.





В этой статье мы будем использовать фьючерс USDT-M в качестве примера.









Прежде чем начать торговлю фьючерсами, вы должны обеспечить достаточное количество активов (например, USDT) на своем счете для торговли фьючерсами.









1）Откройте приложение MEXC и нажмите на [Кошелек] - [Перевод].

2）Подтвердите: Перевод с [Спот] на [Фьючерсы].

3）Выберите криптовалюту. (Здесь мы используем [USDT] в качестве примера).

4）Введите сумму перевода.

5）Нажмите [Перевод].













Поскольку режимы [Режим позиции], [Режим маржи] и [Режим кредитного плеча] могут повлиять на ваши прибыли и убытки в процессе торговли фьючерсами, MEXC рекомендует использовать следующую логику для размещения ордеров:





Установите [Режим позиции], [Режим маржи] и [Режим кредитного плеча] → Выберите режим ордера → Установите параметры → Подтвердите ордер [Открыть Шорт] / [Открыть Лонг].









[Режим хеджирования]: Вы можете одновременно удерживать как лонг, так и шорт позиции по одной фьючерсной торговой паре.





[Односторонний режим]:Вы можете удерживать только один тип позиции (лонг или шорт) по одной фьючерсной торговой паре.





Например, в режиме хеджирования вы можете удерживать как лонг, так и шорт позиции по фьючерсной торговой паре BTC/USDT. В одностороннем режиме вы можете удерживать только лонг или шорт по фьючерсной паре BTC/USDT.





Взаимосвязь между [Режимом позиции] и существующими позициями/ордерами: Если у вас есть существующие позиции или открытые ордера, настройка режима позиции не допускается.









1）Нажмите на значок [...] в правом верхнем углу страницы торговли фьючерсами.

2）Нажмите [Настройки].

3）Нажмите [Режим позиции].

4）Выберите режим [Режим хеджирования] или [Односторонний режим].













Изолированная маржа: В этом режиме позиция для каждого ордера рассчитывается самостоятельно при его срабатывании. При необходимости добавления позиций, даже если у вас достаточно активов на других изолированных маржинальных аккаунтах или кросс-маржинальных аккаунтах, он не будет автоматически добавлять позиции для данной торговой пары. Вам придется добавлять позиции вручную.





Пример: В режиме изолированной маржи пользователь имеет на своем фьючерсном аккаунте 1 000 USDT, использует только 200 USDT в качестве первичной маржи и открывает лонг позицию в BTC. При ликвидации пользователь потеряет только 200 USDT, а не весь баланс USDT на счете.





Кросс-маржа: В этом режиме вы используете все имеющиеся остатки в соответствующей расчетной валюте в качестве позиционной маржи, чтобы сохранить позицию и избежать ликвидации. В режиме кросс-маржи, если стоимость чистых активов недостаточна для выполнения требования по поддержанию маржи, будет инициирована принудительная ликвидация. Если позиция будет принудительно ликвидирована, вы потеряете все активы в соответствующей расчетной валюте.





Пример: В режиме кросс-маржи пользователь имеет на своем фьючерсном счете 1 000 USDT, использует только 200 USDT в качестве первичной маржи и открывает лонг позицию в BTC. При ликвидации пользователь потеряет весь остаток USDT на счете.





Взаимосвязь между режимом маржи и существующими позициями/ордерами: Настройка режима маржи не влияет на существующие позиции и открытые ордера.









1）Нажмите на значок [Изолированная] маржа в левом верхнем углу страницы торговли фьючерсами.

2）Смахните влево или вправо, чтобы выбрать соответствующий режим маржи: [Изолированная] или [Кросс].

3）Установите флажок [Применить корректировку режима маржи ко всем фьючерсам одновременно].

4）Нажмите [Подтвердить].













[Простой режим]: В этом режиме для лонг и шорт позиций используются одинаковые кредитное плечо и маржа.





[Продвинутый режим]: В этом режиме можно использовать различные рычаги и режимы маржи для лонг и шорт позиций.





Пример: В [Простом режиме] вы можете напрямую установить [Изолированная]/[Кросс] и множитель кредитного плеча.









В [Продвинутом режиме] вы можете отдельно установить [Изолированная]/[Кросс] маржа и множитель кредитного плеча для лонг и шорт позиций.









Взаимосвязь между режимом кредитного плеча и существующими позициями/ордерами: При наличии существующих позиций или открытых ордеров по любой фьючерсной паре изменение режима кредитного плеча не допускается. Изменение режима кредитного плеча применяется единообразно ко всем фьючерсным торговым парам.









1）Нажмите на значок [...] в правом верхнем углу страницы торговли фьючерсами.

2）Нажмите [Настройки].

3）Нажмите пункт [Режим кредитного плеча].

4）Выберите [Простой режим] или [Продвинутый режим].













Чтобы облегчить размещение ордеров для пользователей MEXC, вы можете настроить положение графика K-линии на странице торговли фьючерсами, прежде чем приступать к операциям.





1）Нажмите кнопку [...] в правом верхнем углу страницы торговли фьючерсами.

2）Нажмите [Настройки].

3）Нажмите [График на странице торговли].

4）Выберите [Вверху] или [Внизу].

5）Нажмите [Подтвердить].









Более подробную информацию см. в разделе " Как установить настройки фьючерсов ".









Порядок действий: Установить цену → Установить базовую единицу → Установить сумму → (Дополнительно) Установить [Срок действия] → Разместить ордер [Открыть Шорт] / [Открыть Лонг].





Лимитные ордера: По сути, когда трейдеры используют лимитные ордера, они рассчитывают на "низкую покупку и высокую продажу", то есть они выставляют лонг позиции по цене ниже последней рыночной цены и шорт - по цене выше последней рыночной цены.





При выборе [Лимитный ордер] можно устанавливать только ордера [Открыть Лонг] по цене ниже последней рыночной цены и [Открыть Шорт] по цене выше последней рыночной цены; в противном случае ордер будет исполнен как рыночный.





Базовые единицы фьючерсов: BTC, USDT и Конт.





Срок действия: По простоте исполнения три варианта времени действия могут быть отсортированы следующим образом:





GTC (Good Till Cancelled) - ордер остается активным до полного исполнения или отмены.

IOC (Immediate or Cancel) - если ордер не может быть исполнен немедленно по указанной цене, он будет отменен.

FOK (Fill or Kill) - если ордер не может быть выполнен полностью, он будет немедленно отменен.









1）Установите цену.

2）Установите базовую единицу.

3）Установите сумму.

4）Установите [Срок действия].

5）Разместите ордер [Открыть Шорт] / [Открыть Лонг].













Порядок действий: Установить базовую единицу → Установить сумму → (опционально) Установить MTL (Market to Limit) → Разместить ордер [Открыть Шорт] / [Открыть Лонг].





Маркет ордера: Как наиболее легко исполняемые ордера, ваш ордер будет исполнен по наилучшей доступной рыночной цене.





Базовые единицы фьючерсов: BTC, USDT и Конт.





MTL (Market to Limit): Ордер будет исполнен по наилучшей доступной цене, а любая неисполненная часть будет преобразована в лимитный ордер. Этот тип ордера подходит для ситуаций, когда невозможно выполнить весь ордер с помощью рыночного ордера.









1）Установите базовую единицу.

2）Установите сумму.

3）(Опционально) Установите MTL [Market to Limit].

4）Разместите ордер [Открыть Шорт] / [Открыть Лонг].













Порядок действий: Установите тип цены (Последняя, Справедливая, Индексная цена) и метод срабатывания (Лимит или Маркет) → Установите [Триггерная цена] → Установите [Цена] → Установите базовую единицу → Установите сумму → (опционально) Установите [Время] → Разместите ордер [Открыть Шорт] / [Открыть Лонг].





Триггерные ордера аналогичны стоп-лимитным ордерам при торговле на споте: Установив значения [Триггерная цена] и [Цена], вы можете переходить в лонг или шорт позицию по цене выше последней рыночной цены или по цене ниже последней рыночной цены.





[Триггерная цена] и [Цена] могут быть установлены как Последняя, Справедливая или Индексная цена. Триггерная цена и цена исполнения могут быть как Лимит, так и Маркет.





Базовые единицы фьючерсов: BTC, USDT и Конт.





Время действия: Долгосрочный, 7 дней и 24 часа.









1）Установите тип цены: Последняя, Справедливая или Индексная цена.

2）Установите метод срабатывания: Лимит или Маркет.

3）Установите [Триггерная цена].

4）Установите [Цена].

5）Установите базовую единицу.

6）Установите сумму.

7）(Необязательно) Установите [Время].

8）Разместите ордер [Открыть Шорт] / [Открыть Лонг].













Порядок действий: Выберите [Пропорция] или [Расстояние цены] → Установите [Пропорция] или [Расстояние цены] → Установите базовую единицу → Установите сумму → (Дополнительно) Установите [Цену активации] → Разместите ордер [Открыть Шорт] / [Открыть Лонг].





Трейлинг-стоп ордера аналогичны стоп-лимитным ордерам с функцией трейлинга; то есть, они переходят в лонг и/или шорт позицию по цене выше и/или ниже последней рыночной цены. [Триггерная цена] рассчитывается на основе самой высокой или самой низкой цены в течение 10-минутного периода времени.





Когда вы переходите в лонг позицию (Открыть Лонг): Триггерная цена = (1 + Разница цен) * Историческая максимальная цена (10-минутный временной период). При переходе в шорт (Открыть Шорт): Триггерная цена = (1 - Разница цен) * Историческая самая низкая цена (10-минутный период времени).





[Цена активации] - это условие активации трейлинг-ордера. Если вы не зададите [Цену активации], триггерный ордер будет немедленно размещен как Маркет ордер, когда последняя цена (или рыночная цена) достигнет [Триггерной цены]. Если вы зададите [Цену активации], то [Триггерная цена] будет сформирована после активации ордера.





Для параметра [Цена активации] можно установить значение "Последняя цена", "Справедливая цена" или "Индексная цена".









1）Выберите [Пропорция] или [Расстояние цены].

2）Установите [Пропорция] или [Расстояние цены].

3）Установите базовую единицу.

4）Установите сумму.

5）(Необязательно) Установите [Цена активации].

6）Разместите ордер [Открыть Шорт] / [Открыть Лонг].













Порядок действий: Установить цену → Установить базовую единицу → Установить сумму → Разместить ордер [Открыть Шорт] / [Открыть Лонг].





Ордера "Только размещение" гарантируют, что трейдер всегда является мейкером. Когда сделка исполняется, трейдер, как поставщик ликвидности, зарабатывает комиссионные за транзакцию.





Базовые единицы фьючерсов: BTC, USDT и Конт.









1）Установите цену.

2）Установите базовую единицу.

3）Установите сумму.

4）Разместите ордер [Открыть Шорт] / [Открыть Лонг].









[Примечание]: Если вы хотите узнать больше о фьючерсных ордерах, прочитайте Если вы хотите узнать больше о фьючерсных ордерах, прочитайте Размещение различных видов фьючерсных ордеров



3.5 Как определяется максимальный размер позиции

На торговой панели вы можете посмотреть максимальный размер позиции, доступный для открытия лонг или шорт позиции.

Как рассчитывается максимальный размер позиции: Когда вы выставляете фьючерсный ордер, система сначала рассчитывает максимальный размер позиции, которую вы можете открыть. Если вы измените единицу измерения позиции на USDT или токен, используемый в торговой паре, система пересчитает количество в эквивалентное значение USDT или сумму токена. Максимальный размер открытой позиции, отображаемый на странице, представляет собой максимальное количество, которое вы можете открыть в лонг или шорт позицию при выбранном в данный момент кредитном плече.



Метод расчета для разных единиц позиции (сумма токенов, USDT, количество)

Макс. открытие лонг/шорт (конт.) = Доступная маржа / [Расчетная цена заполнения * Размер конт. * (Ставка первоначальной маржи + 2 × Расчетная ставка комиссии)]. Макс. открытие (стоимость USDT) = Конт. * Размер фьючерса * Цена Макс. открытие (сумма токенов) = Конт. * Размер фьючерса

Примечания: 1) Расчетная цена входа и расчетная ставка комиссии (используемая для вычисления расчетных комиссий за открытие и закрытие) зависят от типа ордера (рыночный или лимитный) и направления торговли (лонг или шорт). 2) Лимитные ордера: Система использует вашу цену входа в качестве расчетной цены входа (исполняются как ордера без тейкеров). 3) Рыночные ордера: Система использует наилучшую доступную цену из книги ордеров – Цена предложения1) для открытия шорт позиции и Цена спроса1 для открытия лонг позиции.

Количество конт. должно быть целым числом. Если вычисленное значение включает десятичную дробь, оно будет округлено в меньшую сторону.













Если ваш ордер не сработал, проверьте его в разделах [Открытые ордера] и [История ордеров].













Если ваш ордер сработал, проверьте его в разделе [Позиции].













Если ваш ордер срабатывает и вы получаете прибыль или убыток, вы можете активно закрыть позицию в нужное время, исходя из своих ожиданий. Кроме того, вы можете активно закрыть позицию, установив функции тейк-профит и стоп-лосс до или после размещения ордера. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к статье: Настройки тейк-профит и стоп-лосс при торговле фьючерсами









Принудительная ликвидация - это пассивное действие по закрытию позиции. Для того чтобы убытки не превысили размер депозита, MEXC принудительно урегулирует оставшиеся открытые позиции, когда существующая маржа становится ниже суммы, необходимой для поддержания позиции. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к статье: Что такое принудительная ликвидация?









В этой статье представлен подробный обзор трех основных этапов торговли фьючерсами: перевод средств, размещение (5 типов) ордеров и мониторинг ордеров. Учитывая ваше первое знакомство с фьючерсной торговлей, каждый способ размещения ордеров был кратко описан с учетом базовой операционной логики, что снижает сложность фьючерсной торговли для вас. Некоторые материалы также представлены в сжатой форме с помощью блок-схем. Когда вы познакомитесь с торговлей фьючерсами, вы сможете упростить свое операционное мышление, основываясь на своем опыте, например, классифицировать 5 типов ордеров в зависимости от сложности их исполнения. Если вы хотите обменяться опытом торговли с другими пользователями, вы можете присоединиться к нашей официальной группе в Telegram или следить за нашим официальным Twitter.



