Спотовая торговля vs торговля фьючерсами





На MEXC пользователи могут не только приобретать цифровую валюту посредством спотовой торговли, но и получать более высокие прибыли, торгуя фьючерсами с кредитным плечом до 500x. Итак, в чем разница между спотовой торговлей и торговлей фьючерсами? Трейдеры получают разную прибыль от каждого типа торговли, но что еще отличает эти два типа? Прочитав эту статью, вы сможете понять основы как спотовой, так и фьючерсной торговли.









При спотовой торговле на MEXC пользователи могут покупать и продавать криптовалюты, например 1 BTC или 1 ETH. После покупки криптовалюты посредством спотовой торговли пользователи MEXC владеют этими активами и могут свободно передавать их по разным сетям блокчейна.





Однако при торговле фьючерсами пользователи MEXC покупают и продают бессрочные фьючерсы. Например, при покупке 1 000 конт. BTC/USDT, эта часть ваших активов не может и не будет передаваться через какую-либо сеть блокчейнов.









Вообще говоря, только пары для спотовой торговли, котирующиеся на MEXC, имеют соответствующие торговые пары для фьючерсов. Однако не все пары для спотовой торговли имеют соответствующие пары для торговли фьючерсами. Кроме того, не все пары для торговли фьючерсами поддерживают кредитное плечо 500x, как, например, токен MX.









В MEXC механизм получения прибыли для спотовой торговли представляет собой односторонний рынок T+0, что означает, что трейдеры могут открывать только лонг позиции и не могут открывать шорт позиции. Ордера могут быть проданы сразу после их размещения. С другой стороны, механизм получения прибыли для торговли фьючерсами представляет собой двусторонний рынок T+0, позволяющий трейдерам удерживать как лонг, так и шорт позиции. Ордера могут быть проданы сразу после их размещения.









Спотовая торговля не требует и не поддерживает кредитное плечо. Кредитное плечо в торговле фьючерсами отражается начальной маржой. При торговле фьючерсами трейдеры могут удерживать большую стоимость позиции с небольшой начальной маржой, тем самым увеличивая потенциальный доход от инвестиций.









Из-за различных инвестиционных целей спотовой торговли и торговли фьючерсами пользователи MEXC столкнутся с совершенно разными сценариями торговли при погоне за прибылью с использованием любого из этих методов торговли. Хотя могут быть некоторые сценарии, в которых спотовая и фьючерсная торговля имеют схожие механизмы, различия между ними в большинстве случаев остаются значительными. Чтобы понять эти различия в методах торговли, давайте рассмотрим их по отдельности от самых простых до самых сложных.













Когда вы открываете страницу спотовой торговли, вы можете выбрать из четырех различных типов ордеров в торговом интерфейсе: лимитный ордер, рыночный ордер, ордер TP/SL или OCO (One Cancels Other).









В интерфейсе торговли фьючерсами вы можете найти более разнообразные варианты размещения ордеров. Вы можете выбрать один из пяти типов ордеров: лимитный ордер, рыночный ордер, триггерный ордер, скользящий стоп-ордер и ордер только на размещение.









Примечание:

Если вы хотите узнать больше о конкретных типах ордеров для спотовой и фьючерсной торговли, посетите MEXC Обучение.









Спотовая торговля соответствует сделкам с немедленной поставкой, поэтому последняя цена представляет собой расчетную цену для спотовой торговли.

Расчетная цена для фьючерсов отличается от спотовой торговли: MEXC использует уникальную систему маркировки справедливой цены, чтобы избежать ненужных ликвидаций по продуктам с высоким кредитным плечом.









На MEXC спотовая торговля не имеет определенных настроек режима позиции. Однако торговля фьючерсами предлагает больше вариантов режима позиции, включая режим хеджирования и односторонний режим.













Точно так же спотовая торговля не предлагает торговлю с кредитным плечом. Однако использование кредитного плеча в торговле фьючерсами является обычной практикой. Здесь MEXC специально предоставляет пользователям две настройки режима кредитного плеча: простой режим ипродвинутый режим. Как и в случае с режимами позиции, пользователям MEXC необходимо настроить эти параметры перед открытием позиции.

















Самое важное, что следует учитывать при выборе метода торговли — убедиться, что он соответствует вашим инвестиционным целям:





Если участники MEXC избегают рисков, исходя из своих предпочтений в отношении капитала и риска, то спотовая торговля подходит для их нужд. Спотовая торговля не несет риска ликвидации. Кроме того, на спотовом рынке делистинг или обвал цен на токены случаются редко.





Если некоторые пользователи MEXC считают, что стоимость инвестиций в определенные криптовалюты (например, BTC) слишком высока, и им трудно достичь высокой доходности без длительного одностороннего восходящего тренда после инвестиций, то торговля фьючерсами может удовлетворить требования более высокой доходности инвестиций и более короткие восстановительные периоды. Тем не менее, крайне важно быть осторожным, так как неверные суждения и ошибки пользователей в будущей торговле могут быть рискованными, иногда приводя к ликвидации.





Напоминание о рисках: торговля сопряжена с риском, и инвестиции следует делать осторожно. Содержание этой статьи не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. Пожалуйста, принимайте инвестиционные решения на основе ваших индивидуальных инвестиционных целей, финансового положения и допустимого риска.



