Что такое фьючерсный прогноз? Простой и доступный метод торговли фьючерсами





Торговля фьючерсами криптовалют привлекает бесчисленное количество инвесторов благодаря высокому кредитному плечу и возможности получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке. Однако сложные механизмы, такие как маржа, кредитное плечо и цены ликвидации, часто отпугивают многих начинающих инвесторов. Чтобы снизить входной барьер, MEXC представила функцию фьючерсного прогноза . Эта функция устраняет сложность традиционных фьючерсов и возвращает торговлю к ее основному принципу: принятию решения о том, будет ли рынок расти или падать.





Фьючерсный прогноз позволяет трейдерам прогнозировать, будет ли цена криптовалюты расти или падать в течение определенного периода времени. Каждая фьючерсная позиция представляет собой прогноз трейдера относительно направления движения цены. Если прогноз верный, трейдер получает выплату. Если прогноз неверный, убыток трейдера ограничивается суммой USDT, размещенной на этой фьючерсной позиции.









Прибыль: Потенциальный доход от позиции фьючерсного прогноза.

Количество: Сумма USDT, которую вы инвестируете, которая также представляет собой ваш максимально возможный убыток.

Рост: Выбор «Рост» означает, что вы считаете, что цена индекса будет выше на момент расчета.

Падение: Выбор «Падение» означает, что вы считаете, что цена индекса будет ниже на момент расчета.

Сумма расчета = капитал + прибыль

Прибыль = инвестированный капитал × выплата









Подтвердить», чтобы отправить свой ордер. Войдите в свой аккаунт MEXC и перейдите на страницу торговли фьючерсными прогнозами. Выберите желаемую торговую пару, например BTCUSDT . Выберите единицу времени истечения срока действия (например: 5 минут, 10 минут, 30 минут, 1 час или 1 день). Введите количество ордера, затем выберите, ожидаете ли вы роста или падения цены к моменту истечения срока действия. Наконец, нажмите «», чтобы отправить свой ордер.





















Если ваш прогноз окажется верным, вы получите сумму расчета по истечении срока действия фьючерса.

Если ваш прогноз окажется неверным, фьючерсы истекут, и вы не получите никакой суммы расчета. Капитал, уплаченный за эти фьючерсы, будет считаться вашим убытком и будет учитываться в дневном лимите убытков.





Если результат не будет ни выше, ни ниже цены входа (то есть цена индекса на момент истечения срока равна цене исполнения), вы получите сумму расчета, равную вложенному вами капиталу. В этом случае прибыль или убыток отсутствуют.





Сумма расчета по каждому фьючерсу основана на уплаченном капитале и выплате, применимой на момент отправки.





Пример: Предположим, что текущая ставка выплаты составляет 87%, и вы инвестируете 10 USDT, чтобы предсказать будущую цену BTC:

Если ваш прогноз окажется верным, вы получите в общей сложности 18,7 USDT, включая 8,7 USDT в качестве прибыли.

Если ваш прогноз окажется неверным, вы потеряете 10 USDT капитала.

Если результат будет ничейным, вы получите обратно 10 USDT вложенного капитала без прибыли или убытка.





Выплата рассчитывается внутренне на основе волатильности актива и рыночного риска на данный момент времени и может колебаться. Выплата определяется на момент совершения сделки и остается фиксированной для этой конкретной сделки. Вы можете просмотреть текущие значения выплат для роста и падения непосредственно в торговой зоне.





Как показано на рисунке ниже, текущая выплата составляет 82%. Если вы инвестируете 5 USDT в прогноз и ваш прогноз окажется верным, вы получите сумму расчета в размере 9,1 USDT, из которых 4,1 USDT будет вашей прибылью.













Ежедневный лимит убытков: Каждый трейдер имеет максимальный ежедневный лимит убытков в размере 3 000 USDT, который включает потенциальные убытки от открытых ордеров. Этот лимит автоматически применяется платформой, и вы не можете разместить ордер, который приведет к убыткам, превышающим дневной лимит. Для целей ежедневного лимита убытков капитал, уплаченный за любые открытые фьючерсные прогнозы, считается потенциальным убытком.

Лимит открытых фьючерсных прогнозов: Вы можете поддерживать максимум 4 открытых фьючерсных прогноза в любой момент времени.

Ежедневный лимит торгов: Вы можете размещать до 50 сделок с фьючерсными прогнозами в день.

Ценовой лимит: Каждый отдельный фьючерсный прогноз также подлежит ценовому лимиту, чтобы снизить потенциальный финансовый риск. Применимый ценовой лимит отображается на платформе.





MEXC оставляет за собой право в любое время корректировать ежедневный лимит убытков, лимит неистекших фьючерсных прогнозов и/или ценовые лимиты. Любые изменения не повлияют на существующие открытые фьючерсные прогнозы и не будут объявляться отдельно.









Нет. Ордера на фьючерсные прогнозы не могут быть закрыты до истечения срока действия. После отправки ордера сделка остается открытой до истечения срока действия.









Стоимость расчета автоматически определяется на основе индекса цен базового актива на момент истечения срока действия фьючерсного прогноза.









Все фьючерсные прогнозы рассчитываются в USDT. Если ваш прогноз верный, выплата в USDT будет зачислена непосредственно на ваш фьючерсный счет. Если ваш прогноз неверный, убыток по истечении срока действия будет равен марже, которую вы заплатили за фьючерсный прогноз, и он также будет учитываться в вашем дневном лимите убытков (как описано выше).









Фьючерсные прогнозы в настоящее время не поддерживают торговлю через API.









Чтобы лучше понять роль фьючерсных прогнозов MEXC, мы предоставляем полное сравнение с традиционными фьючерсами MEXC USDT-M.





Пункт Фьючерсные прогнозы MEXC Традиционные бессрочные фьючерсы MEXC Сложность торговли Очень низкая, требуется только предсказать направление Высокая, требует управления кредитным плечом, маржой и позициями Основной риск Фиксированный, максимальный убыток ограничен суммой инвестиций Переменный, подлежит ликвидации (риск маржин-колла) Кредитное плечо/маржа Нет необходимости устанавливать кредитное плечо или маржу Трейдер должен выбрать режим кредитного плеча и маржи Период удержания Фиксированный и очень короткый (например, 60 секунд) Гибкий, может действовать бессрочно (бессрочный) Расчет прибыли Фиксированная доходность, известная заранее Плавающий PNL, зависит от движения цены и кредитного плеча Целевые пользователи Новички и трейдеры, ищущие простоты Опытные профессиональные трейдеры









Удобный вход для начинающих: Если вы заинтересованы в торговле фьючерсами, но пугаетесь ее сложности, фьючерсные прогнозы станут для вас идеальным первым шагом. Они позволяют вам испытать основной аспект торговли – прогнозирование направления рынка – в рамках четко определенных и контролируемых рисков.

Быстрые рыночные операции: Когда рынок демонстрирует явный краткосрочный импульс, например, во время публикации важных экономических данных, фьючерсные прогнозы позволяют быстро спекулировать без необходимости открывать и управлять сложной бессрочной позицией.

Торговля на коротких временных интервалах: Благодаря ультракоротким срокам удержания позиций, сделки могут быть завершены в течение небольших промежутков свободного времени, что обеспечивает высокую гибкость для пользователей, которые не могут постоянно отслеживать рынок.

















Торговля цифровыми активами и связанными с ними продуктами, такими как фьючерсные прогнозы, сопряжена со значительным риском и может привести к существенным убыткам по вашим позициям. Вы несете полную ответственность за свои торговые решения и при необходимости должны проконсультироваться с независимым консультантом. Прошлые результаты цифровых активов и связанных с ними продуктов не гарантируют будущих результатов. Инвестируйте только те суммы, которые вы готовы потерять.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



