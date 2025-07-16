Что такое децентрализованное кредитование?





Как и DEX, децентрализованное кредитование также является одним из ключевых компонентов DeFi. Если "лето DeFi" 2020 года было подогрето конкуренцией между различными DEX, вызвавшей гонку ликвидности, то интеграция комплексного кредитования и DEX знаменует собой пролог захватывающей тенденции.









В традиционной финансовой системе для получения доступа к финансовым услугам необходимо иметь банковский аккаунт и пройти верификацию личности. Для таких видов деятельности, как кредитование, необходимо предоставить значительную личную и залоговую информацию, а сам процесс включает в себя несколько уровней проверок, что делает его весьма обременительным.





В сервисах децентрализованных финансов (DeFi) любой человек, способный предоставить залог, может оформить кредит без необходимости раскрытия информации третьим лицам. Заемщики могут получать кредиты, предоставляя в залог свои криптовалютные активы и выплачивая проценты, а кредиторы могут депозитировать свои активы на платформе и получать проценты.





Суть способности DeFi работать без необходимости получения одобрения заключается в использовании смарт-контрактов для организации кредитных отношений. Все условия кредитования заранее кодируются в смарт-контрактах, и после выполнения этих условий кредитные отношения между сторонами автоматически оформляются в рамках контракта. Таким образом, отпадает необходимость в обслуживании и управлении со стороны третьих лиц.





Децентрализованное кредитование разрушило многочисленные барьеры, существующие в традиционном финансировании. С одной стороны, это увеличило использование криптовалютных активов, а с другой - позволило большему числу пользователей получать пассивный доход, владея криптовалютами. Это явление стало ключевым фактором взрывного роста DeFi и развития криптовалютного мира.









В настоящее время основные методы кредитования DeFi можно разделить на следующие три типа:









В процессе кредитования обе стороны размещают заявки на платформе, а платформа выступает в роли посредника. Кроме того, в случаях, когда заемщик не может своевременно погасить задолженность, платформа автоматически инициирует процесс ликвидации. Подобные услуги предлагают такие платформы, как dYdX и dharma. Одноранговые модели требуют подбора партнеров, что может привести к относительному снижению эффективности.









Одной из наиболее известных платформ, работающих по этой модели, является Maker, построенная на блокчейне Ethereum. На Maker пользователи могут внести депозит ETH, чтобы взять в долг стейблкоин DAI, привязанный к доллару США. Платформа требует, чтобы коэффициент обеспечения поддерживался на уровне 150% или выше.





Отличительной особенностью Maker является то, что процентная ставка определяется путем голосования держателей токенов MKR. Однако из-за такого децентрализованного подхода к управлению процентная ставка может быть весьма волатильной. Например, в свое время она выросла с 2,5% до 19,5% чуть более чем за месяц.









В настоящее время это наиболее распространенная модель кредитования и заимствования DeFi на рынке. Две основные платформы – Compound и Aave – используют эту модель.





Модель торговли пулом ликвидности больше похожа на традиционные методы банковского кредитования. Пользователи могут вносить и снимать средства по мере необходимости, объединяя средства кредиторов в пул ликвидного финансирования. Пока в пуле достаточно капитала, заемщики могут получить доступ к средствам в любое время. Система использует алгоритмы для балансировки спроса и предложения и устанавливает процентные ставки.





Compound





Compound позволяет любому пользователю депозитить активы в пул ликвидности платформы. Дизайн механизма токенов Proof-of-stake также получил широкое распространение в отрасли. Когда пользователи предоставляют активы, они получают от Compound токены cTokens в качестве подтверждения права собственности. Курс cTokens определяется процентом активов, и со временем их стоимость растет. Пользователям депозитов достаточно иметь на руках cTokens, чтобы автоматически получать проценты.





Aave





Aave – это также платформа с протоколом кредитования, основанная на модели пула ликвидности. Пользователи могут в любое время внести депозит, чтобы получить проценты или предоставить другой вид активов. В дополнение к этому Aave представила новаторский продукт в сфере DeFi, известный как "флэш-кредиты", которые представляют собой беззалоговые займы.





Флэш-кредиты позволяют брать займы без залога с условием, что заем и его погашение, включая выплату процентов, должны быть завершены в течение одного блока Ethereum (15 секунд). Если операции не завершены в течение блока, смарт-контракт отменяет все предыдущие действия, чтобы обеспечить общую безопасность протокола и активов.





Флэш-кредиты особенно полезны для арбитражных трейдеров, поскольку обеспечивают эффективность использования капитала для проведения арбитражных сделок между различными DeFi Dapp.





Maker





Maker – один из самых ранних протоколов кредитования DeFi. Он позволяет пользователям создавать DAI путем избыточного обеспечения токенами, что дает возможность выдавать кредиты с избыточным обеспечением. В настоящее время Maker поддерживает более 30 различных токенов для обеспечения. DAI – это децентрализованный стейблкоин, привязанный к доллару США. Помимо того что Maker является протоколом кредитования, он также выступает в качестве эмитента стейблкоина DAI.









Ознакомившись с различными моделями, мы получили базовое представление о продуктах децентрализованных финансов (DeFi). Однако задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как DeFi обеспечивает безопасность как кредиторов, так и платформ, учитывая некастодиальный и эффективный характер движения средств в пространстве DeFi?





В связи с отсутствием традиционных кредитных индикаторов в DeFi основным принципом всех основных платформ является избыточное обеспечение. Это обеспечивается с помощью смарт-контрактов, которые реализуют жесткие процессы ликвидации.





Избыточное обеспечение позволяет в определенной степени снизить риски дефолта. Например, если заемщик берет 100 USDT, платформа может потребовать от него заложить в качестве залога ETH на сумму не менее 150 USDT. Если стоимость залога снижается до 100 USDT, заемщику необходимо внести дополнительный депозит, либо смарт-контракт может продать залог для защиты активов кредитора. На реальных платформах могут применяться еще более жесткие меры, например, напоминание о необходимости пополнения залога или его частичная ликвидация при снижении стоимости залога ниже 120 USDT.





Однако высокая волатильность криптовалют несет свои риски. Хотя вероятность стремительных обвалов невелика, в случае "черного лебедя" это все же может сказаться на безопасности платформ DeFi. Кроме того, известны случаи кражи активов с платформ DeFi из-за уязвимости контрактов. Поэтому, несмотря на гибкость и удобство DeFi, пользователи должны уделять внимание правильному управлению средствами для сохранения основного капитала, так как существует вероятность потери как процентной прибыли, так и первоначальных инвестиций.









Децентрализованные финансы (DeFi) революционизируют кредитование и займы с помощью смарт-контрактов, устраняя необходимость верификации третьей стороной. Это значительно снижает входные барьеры для пользователей. Более того, пространство DeFi продолжает развиваться, появляются инновационные модели кредитования, такие как кредитование с использованием заемных средств, которые могут еще больше повысить эффективность использования капитала. Рынок кредитования DeFi обладает огромным потенциалом на будущее, и по мере его развития есть возможности для значительного роста и инноваций.



