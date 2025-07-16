Как быстро просмотреть данные К-линии на определенную дату





Наиболее часто используемым инструментом в ежедневной торговле или при обзоре текущих рыночных условий является график K-линии. Когда вы хотите просмотреть прошлые транзакции, вы обычно прокручиваете график K-линий влево и вправо, чтобы найти тренд свечей в диапазоне дат, который вы хотите изучить.





Чтобы облегчить вам поиск данных K-линии для определенных дат, MEXC запустила функцию, позволяющую удобно и быстро указать дату данных K-линии. Вы можете использовать эту функцию для фильтрации и поиска дат на K-линии в соответствии с вашими потребностями.









В настоящее время эта функция доступна в веб-интерфейсе для спотовой и фьючерсной торговли. В этой статье демонстрируется использование режима графика К-линии TradingView. Использование базового графика K-линий остается прежним.









Откройте главную страницу официального сайта MEXC и выберите [Бессрочные фьючерсы USDT-M] или [Бессрочные фьючерсы Coin-M] в разделе [Фьючерсы]. Здесь мы продемонстрируем использование бессрочных фьючерсов USDT-M. Переключитесь в режим [TradingView], который находится над графиком K-линии на странице торговли фьючерсами.









Нажмите кнопку календаря в левом нижнем углу графика K-линии. В разделе [Дата] выберите конкретную дату и время графика K-линии, которые вы хотите просмотреть, например 12:00, 20 апреля 2024 г. После ввода информации нажмите [Перейти к дате].









График K-линии автоматически перейдет к установленному вами времени, и на графике K-линии появится всплывающее окно с указанием свечей, соответствующих дате, которую вы искали.













Аналогично нажмите на режим [TradingView] над графиком K-линии на странице торговли фьючерсами.





Нажмите кнопку календаря в левом нижнем углу графика K-линии. В разделе [Задать диапазон] выберите диапазон периода графика K-линии, который вы хотите просмотреть, например, с 12:00, 10 апреля 2024 г. до 12:00, 20 апреля 2024 г. После ввода информации нажмите [Перейти к дате].









График K-линии автоматически перейдет к установленному вами периоду. Наблюдая за горизонтальной осью графика K-линии, вы можете увидеть, что график K-линии, отображаемый на текущей странице, показывает тенденцию графика K-линии в пределах диапазона времени, который вы искали.







