Как внести криптовалюту на платформу MEXC (Веб-сайт)

16 июля 2025 г.MEXC
Если у вас есть криптовалюта на других кошельках или платформах, вы можете перевести ее на платформу MEXC для торговли.

Как внести депозит в криптовалюте на платформу MEXC


Шаг 1: Откройте браузер и войдите на официальный сайт MEXC, нажав [Войти] в правом верхнем углу. После входа в систему нажмите на [Кошелек] в правом верхнем углу и выберите [Спотовый счет].


Шаг 2: Нажмите на [Депозит] в правой части.


Шаг 3: Выберите криптовалюту и сеть для депозита, затем нажмите [Нажмите, чтобы сгенерировать адрес]. В качестве примера рассмотрим депозит в токенах MX с использованием сети ERC20. Скопируйте адрес депозита MEXC и вставьте его на платформу вывода средств.

Убедитесь, что выбранная сеть совпадает с сетью, выбранной на платформе вывода средств. Если вы выберете неправильную сеть, ваши средства могут быть потеряны и не подлежат восстановлению.

В разных сетях действуют разные комиссии за транзакции. Вы можете выбрать сеть с более низкой комиссией за вывод средств.


Для некоторых сетей, таких как TON, при депозите помимо адреса необходимо указать Memo. В противном случае ваш адрес не будет обнаружен.


На примере кошелька MetaMask продемонстрируем, как вывести токены MX на платформу MEXC.

Шаг 4: В кошельке MetaMask выберите [Отправить].


Вставьте скопированный адрес депозита в поле адреса вывода в MetaMask и убедитесь, что выбрана та же сеть, что и адрес депозита.


Шаг 5: Введите сумму, которую вы хотите вывести, и нажмите [Далее].


Просмотрите сумму вывода токенов MX, проверьте текущую комиссию за транзакцию в сети, подтвердите правильность всей информации и нажмите кнопку [Подтвердить] для завершения вывода средств на платформу MEXC. В ближайшее время средства будут зачислены на ваш счет MEXC.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

