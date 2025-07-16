Как внести криптовалюту на платформу MEXC (Веб-сайт)





Если у вас есть криптовалюта на других кошельках или платформах, вы можете перевести ее на платформу MEXC для торговли.









Шаг 1: Откройте браузер и войдите на официальный сайт MEXC, нажав [Войти] в правом верхнем углу. После входа в систему нажмите на [Кошелек] в правом верхнем углу и выберите [Спотовый счет].









Шаг 2: Нажмите на [Депозит] в правой части.









Шаг 3: Выберите криптовалюту и сеть для депозита, затем нажмите [Нажмите, чтобы сгенерировать адрес]. В качестве примера рассмотрим депозит в токенах MX с использованием сети ERC20. Скопируйте адрес депозита MEXC и вставьте его на платформу вывода средств.





Убедитесь, что выбранная сеть совпадает с сетью, выбранной на платформе вывода средств. Если вы выберете неправильную сеть, ваши средства могут быть потеряны и не подлежат восстановлению.





В разных сетях действуют разные комиссии за транзакции. Вы можете выбрать сеть с более низкой комиссией за вывод средств.









Для некоторых сетей, таких как TON, при депозите помимо адреса необходимо указать Memo. В противном случае ваш адрес не будет обнаружен.









На примере кошелька MetaMask продемонстрируем, как вывести токены MX на платформу MEXC.





Шаг 4: В кошельке MetaMask выберите [Отправить].









Вставьте скопированный адрес депозита в поле адреса вывода в MetaMask и убедитесь, что выбрана та же сеть, что и адрес депозита.









Шаг 5: Введите сумму, которую вы хотите вывести, и нажмите [Далее].









Просмотрите сумму вывода токенов MX, проверьте текущую комиссию за транзакцию в сети, подтвердите правильность всей информации и нажмите кнопку [Подтвердить] для завершения вывода средств на платформу MEXC. В ближайшее время средства будут зачислены на ваш счет MEXC.



