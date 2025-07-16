Как отправлять и получать криптовалютные подарки на MEXC





Во время некоторых праздников или значимых событий друзья часто собираются вместе, чтобы отправить и получить красные конверты, что придает атмосфере особую оживленность. Для пользователей web3 MEXC также предлагает такую возможность. С помощью функции "Подарки" приложения MEXC вы можете разделить радость отправки и получения подарков со своими друзьями.





В настоящее время функция "Подарки" доступна только в приложении MEXC и не поддерживается на веб-платформе. Перед использованием функции "Подарки" MEXC необходимо привязать номер мобильного телефона и пройти верификацию KYC. В противном случае воспользоваться этой функцией будет невозможно.













После выполнения необходимых подготовительных действий на главной странице приложения MEXC нажмите на кнопку [Еще] под каруселью изображений и выберите [Подарки] на странице [Подарки и акции]. Затем нажмите кнопку [Отправить] под красным конвертом.













На странице "Подарки" выберите "Криптовалюту", введите "Сумму за единицу", введите "Количество" подарочных конвертов, напишите поздравление, выберите плакат для обложки, а также установите флажок [Только для новых пользователей]. После завершения всех действий нажмите кнопку [Отправить] в правом нижнем углу.





Если вы выбрали опцию [Только для новых пользователей], то этот подарок может быть востребован только недавно зарегистрированными пользователями, а новые пользователи автоматически станут приглашенными того, кто отправляет подарок, то есть станут вашими приглашенными.





Если подарок не будет востребован в течение 24 часов или будет востребован не полностью, остаток средств будет возвращен на исходный счет.













На странице "Подарки" выберите "Криптовалюту", введите "Общую сумму подарка", введите "Количество" подарков, напишите пожелания, выберите постер для обложки, а также установите флажок [Только для новых пользователей]. После того как все заполнено, нажмите кнопку [Отправить] в правом нижнем углу.





Если вы выбрали опцию [Только для новых пользователей], то этот подарок может быть востребован только недавно зарегистрированными пользователями, а новые пользователи автоматически станут приглашенными того, кто отправляет подарок, то есть станут вашими приглашенными.





Если подарок не будет востребован в течение 24 часов или будет востребован не полностью, остаток средств будет возвращен на исходный счет.













Функция "Подарки" в MEXC подразделяется на два типа: Обычные подарки и Розыгрыш подарков. Основные различия между этими двумя типами заключаются в следующем:





1. Для пользователей, отправляющих Подарки: Для обычных подарков вы вводите сумму для каждого подарочного конверта, а общая сумма подарочного конверта равна количеству, умноженному на сумму для каждого отдельного подарочного конверта. Для Розыгрыша подарков вы вводите общую сумму, а общая сумма подарочного конверта – это введенная вами сумма.



