Как внести криптовалюту на платформу MEXC (Приложение)

2 сентября 2025 г.
Если у вас есть криптовалюта в других кошельках или платформах, вы можете перевести ее на платформу MEXC для торговли.

Как внести криптовалюту на платформу MEXC


Шаг 1: Откройте приложение MEXC на своем мобильном телефоне и войдите в свою учетную запись. Нажмите [Кошелек] в правом нижнем углу.



Шаг 2: Нажмите [Депозит].


В строке поиска введите криптовалюту, которую вы хотите внести. В данном примере мы выберем токены MX. Выберите "MX" в результатах поиска.


Шаг 3: Выберите сеть.


Убедитесь, что выбранная вами сеть совпадает с сетью, выбранной на вашей платформе для вывода средств. Если вы выберете неправильную сеть, ваши средства могут быть потеряны и их невозможно будет восстановить.

В разных сетях действуют разные комиссии за транзакции. Вы можете выбрать сеть с более низкой комиссией за вывод средств.

В данном примере мы выберем сеть ERC20. Нажмите на [ERC20].


Шаг 4: Нажмите [Нажмите, чтобы сгенерировать адрес] и проверьте сеть и адрес депозита. Скопируйте адрес депозита MEXC и вставьте его на платформе вывода средств.

Если кто-то другой вносит средства за вас, вы можете также нажать [Сохранить как изображение] или [Поделиться адресом], чтобы передать адрес или изображение другому человеку.


Для некоторых сетей, таких как EOS, при депозите помимо адреса необходимо указать Memo. В противном случае ваш адрес не будет обнаружен.


Для демонстрации вывода токенов MX на платформу MEXC воспользуемся кошельком MetaMask.

Шаг 5. Вставьте скопированный адрес депозита в поле адреса вывода в MetaMask и убедитесь, что выбрана та же сеть, что и в адресе депозита. Нажмите [Далее].


Шаг 6: Введите сумму, которую вы хотите вывести, и нажмите [Далее].


Просмотрите адрес и сеть вывода средств, проверьте текущую комиссию за транзакцию в сети,подтвердите правильность всех данных и нажмите [Отправить] для завершения вывода средств на платформу MEXC. В ближайшее время средства будут зачислены на ваш счет MEXC.



Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


