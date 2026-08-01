Preço de zer0 hoje

O preço ao vivo de zer0 (ZER0) hoje é $ 0, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZER0 para USD é de $ 0 por ZER0.

zer0 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,210, com um fornecimento em circulação de 100.00B ZER0. Nas últimas 24 horas, ZER0 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZER0 movimentou-se 0.00% na última hora e -1.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de zer0 (ZER0)

Capitalização de mercado $ 24.21K$ 24.21K $ 24.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.21K$ 24.21K $ 24.21K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de zer0 é $ 24.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZER0 é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.21K.