Preço de Xion hoje

O preço ao vivo de Xion (XION) hoje é $ 0.102467, com uma variação de 0.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XION para USD é de $ 0.102467 por XION.

Xion ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,496,287, com um fornecimento em circulação de 92.68M XION. Nas últimas 24 horas, XION foi negociado entre $ 0.10049 (mínimo) e $ 0.104597 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.83, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.080171.

No desempenho de curto prazo, XION movimentou-se -0.07% na última hora e -3.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 296.51.

Informações de mercado de Xion (XION)

Capitalização de mercado $ 9.50M$ 9.50M $ 9.50M Volume (24h) $ 296.51$ 296.51 $ 296.51 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.49M$ 20.49M $ 20.49M Fornecimento Circulante 92.68M 92.68M 92.68M Fornecimento total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Xion é $ 9.50M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 296.51. A oferta em circulação de XION é 92.68M, com um fornecimento total de 200000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.49M.