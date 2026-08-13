Qual é o preço de hoje de Vektes (VEK)?

O preço em tempo real é R$0.0648258254720672133000, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de -0.00%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de VEK estão em circulação?

A oferta em circulação de VEK é de 10090530.69053064, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente Vektes?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de VEK nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de Vektes hoje?

A capitalização de mercado está em R$654127.14235628349000, posicionando Vektes na posição #5349 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente VEK está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de Vektes?

A recente variação de preço de -0.00% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Ethereum Ecosystem e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.