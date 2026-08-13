Preço de Universal USD hoje

O preço ao vivo de Universal USD (USDU) hoje é $ 1.001, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDU para USD é de $ 1.001 por USDU.

Universal USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,670,051, com um fornecimento em circulação de 30.65M USDU. Nas últimas 24 horas, USDU foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.002, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.997806.

No desempenho de curto prazo, USDU movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 498.90.

Informações de mercado de Universal USD (USDU)

Capitalização de mercado $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M Volume (24h) $ 498.90$ 498.90 $ 498.90 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M Fornecimento Circulante 30.65M 30.65M 30.65M Fornecimento total 30,651,543.81 30,651,543.81 30,651,543.81

A capitalização de mercado atual de Universal USD é $ 30.67M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 498.90. A oferta em circulação de USDU é 30.65M, com um fornecimento total de 30651543.81. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.67M.