Qual é o preço atual de mercado de Step App?

Step App está avaliado em R$, com uma variação de -20.63% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui FITFI?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de FITFI. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Step App em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de FITFI?

A oferta circulante é de 4600000000.0, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Step App?

Step App gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta FITFI em relação aos concorrentes da Smart Contract Platform,Sports,Gaming (GameFi),Yield Farming,NFT,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Move To Earn,Step Network Ecosystem,Gaming Governance Token,Sports Games,Avalanche L1?

Comparado a outros ativos no segmento Smart Contract Platform,Sports,Gaming (GameFi),Yield Farming,NFT,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Move To Earn,Step Network Ecosystem,Gaming Governance Token,Sports Games,Avalanche L1, o impulso de FITFI é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.