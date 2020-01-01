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Principais tokens de Avalanche L1 por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Avalanche L1. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1927
+0.81%
-10.02%
-20.94%
$ 53.46M
$ 401.21K
2
Apertum
Apertum
APTM
$ 0.14608
+0.17%
-0.08%
-0.55%
$ 14.51M
$ 267.27K
3
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003098
+1.94%
-6.89%
+6.83%
$ 7.31M
$ 19.20M
4
NUMINE Token
NUMINE Token
NUMI
$ 0.01984712
+0.05%
-0.00%
+1.24%
$ 6.99M
$ 314.27K
5
COQ INU
COQ INU
COQ
$ 0.00000007164
+0.40%
-10.79%
-10.91%
$ 4.92M
$ 756.43B
6
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.002193
+0.05%
+3.84%
-1.22%
$ 1.98M
$ 29.51M
7
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007855
-0.46%
-3.62%
-16.94%
$ 1.18M
$ 263.48K
8
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.02973391
0.00%
--
-0.42%
$ 1.05M
$ 4.94
9
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006399
+0.81%
+2.01%
+2.97%
$ 918.60K
$ 217.43M
10
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029635
+1.00%
+0.02%
+9.48%
$ 860.55K
$ 568.19
11
Step App
Step App
FITFI
$ 0.000162
-3.02%
-0.00%
-1.24%
$ 745.19K
$ 1.87M
12
Dexalot
Dexalot
ALOT
$ 0.00997085
0.00%
+0.02%
-11.69%
$ 637.42K
$ 513.34
13
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00526857
+0.35%
+0.24%
-4.85%
$ 593.23K
$ 24.03K
14
HatchyPocket
HatchyPocket
HATCHY
$ 0.00013481
+0.74%
+0.02%
-10.88%
$ 134.84K
$ 6.51
15
Warp
Warp
WRP
$ 0.00012778
0.00%
--
-0.94%
$ 101.70K
$ 32.77
16
Lamina1
Lamina1
L1
$ 0.00017978
0.00%
--
0.00%
$ 48.50K
$ 1.39K
17
Erol Musk
Erol Musk
EROL
$ 2.848E-5
0.00%
+3.20%
+19.61%
$ 28.48K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Avalanche L1 e por que são populares?
Tokens de Avalanche L1 representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $95.48M.
Qual é o token de Avalanche L1 com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Avalanche L1 acompanhados na MEXC, NUM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.84% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Avalanche L1 existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Avalanche L1, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Avalanche L1 incluem NXPC, APTM, GUN. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Avalanche L1?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Avalanche L1 é de aproximadamente $95.48M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Avalanche L1, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.