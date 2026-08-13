Em que rede blockchain StakePoint opera?

StakePoint opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de SPT?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de -0.81% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria StakePoint pertence?

StakePoint se enquadra na categoria Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar SPT com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de StakePoint?

Sua capitalização de mercado é de R$756637.59911427360000, colocando o ativo na posição #5149. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de SPT estão atualmente em circulação?

Há 1325041066.686679 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de StakePoint hoje?

Nos últimos dias, SPT gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, StakePoint flutuou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.