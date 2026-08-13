Preço de Solano hoje

O preço ao vivo de Solano (SOLANO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOLANO para USD é de $ 0 por SOLANO.

Solano ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,500, com um fornecimento em circulação de 988.18M SOLANO. Nas últimas 24 horas, SOLANO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SOLANO movimentou-se -- na última hora e +42.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Solano (SOLANO)

Capitalização de mercado $ 24.50K$ 24.50K $ 24.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.50K$ 24.50K $ 24.50K Fornecimento Circulante 988.18M 988.18M 988.18M Fornecimento total 988,183,483.444394 988,183,483.444394 988,183,483.444394

A capitalização de mercado atual de Solano é $ 24.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SOLANO é 988.18M, com um fornecimento total de 988183483.444394. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.50K.