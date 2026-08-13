Qual é o preço em tempo real de Send hoje?

O preço atual de Send está em R$0.0856984465393018752000, com uma variação de -0.70% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para SEND?

SEND foi negociado entre R$0.0851521823026511808000 e R$0.0863147600699204352000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Send está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica SEND está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que SEND está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Send?

Com uma capitalização de mercado de R$30460279.08296285184000, Send ocupa a posição #1467, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial SEND tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Send se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.5763283113150144000, enquanto o ATL é de R$0.0190770583646620416000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de SEND?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (355433241.7504517 tokens), o desempenho da categoria dentro de Base Ecosystem,Account Abstraction,Base Native e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.