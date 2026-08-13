Preço de Reflect hoje

O preço ao vivo de Reflect (RFL) hoje é $ 0.00122707, com uma variação de 1.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RFL para USD é de $ 0.00122707 por RFL.

Reflect ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,136, com um fornecimento em circulação de 13.94M RFL. Nas últimas 24 horas, RFL foi negociado entre $ 0.00122147 (mínimo) e $ 0.0012486 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.58, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RFL movimentou-se -0.22% na última hora e +2.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.08.

Informações de mercado de Reflect (RFL)

Capitalização de mercado $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Volume (24h) $ 3.08$ 3.08 $ 3.08 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.68K$ 30.68K $ 30.68K Fornecimento Circulante 13.94M 13.94M 13.94M Fornecimento total 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Reflect é $ 24.14K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.08. A oferta em circulação de RFL é 13.94M, com um fornecimento total de 25000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.68K.