Preço de RCADE Network hoje

O preço ao vivo de RCADE Network (RCADE) hoje é $ 0, com uma variação de 2.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RCADE para USD é de $ 0 por RCADE.

RCADE Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,487, com um fornecimento em circulação de 8.30B RCADE. Nas últimas 24 horas, RCADE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00305157, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RCADE movimentou-se +0.00% na última hora e +20.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RCADE Network (RCADE)

Capitalização de mercado $ 26.49K$ 26.49K $ 26.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 127.65K$ 127.65K $ 127.65K Fornecimento Circulante 8.30B 8.30B 8.30B Fornecimento total 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de RCADE Network é $ 26.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RCADE é 8.30B, com um fornecimento total de 40000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 127.65K.