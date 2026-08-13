Preço de rainbowfish hoje

O preço ao vivo de rainbowfish (FISH) hoje é $ 0, com uma variação de 3.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FISH para USD é de $ 0 por FISH.

rainbowfish ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 78,145, com um fornecimento em circulação de 999.79M FISH. Nas últimas 24 horas, FISH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01249686, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FISH movimentou-se -0.33% na última hora e -6.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de rainbowfish (FISH)

Capitalização de mercado $ 78.15K$ 78.15K $ 78.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 78.15K$ 78.15K $ 78.15K Fornecimento Circulante 999.79M 999.79M 999.79M Fornecimento total 999,793,693.70654 999,793,693.70654 999,793,693.70654

A capitalização de mercado atual de rainbowfish é $ 78.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FISH é 999.79M, com um fornecimento total de 999793693.70654. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 78.15K.