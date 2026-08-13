Preço de PYTHIA hoje

O preço ao vivo de PYTHIA (PYTHIA) hoje é $ 0.00907661, com uma variação de 3.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PYTHIA para USD é de $ 0.00907661 por PYTHIA.

PYTHIA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,059,956, com um fornecimento em circulação de 998.16M PYTHIA. Nas últimas 24 horas, PYTHIA foi negociado entre $ 0.00869587 (mínimo) e $ 0.0091002 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.125047, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00413184.

No desempenho de curto prazo, PYTHIA movimentou-se +3.32% na última hora e -0.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.90K.

Informações de mercado de PYTHIA (PYTHIA)

Capitalização de mercado $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Volume (24h) $ 11.90K$ 11.90K $ 11.90K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Fornecimento Circulante 998.16M 998.16M 998.16M Fornecimento total 998,158,033.068155 998,158,033.068155 998,158,033.068155

A capitalização de mercado atual de PYTHIA é $ 9.06M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.90K. A oferta em circulação de PYTHIA é 998.16M, com um fornecimento total de 998158033.068155. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.06M.