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Principais tokens de Desci Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Desci Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Propy
Propy
PRO
$ 0,3415
+0,06%
-1,59%
-4,64%
$ 34,08M
$ 162,77K
2
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0,01351367
0,00%
--
0,00%
$ 11,48M
$ 10,00
3
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0,00877819
+0,29%
+0,02%
-2,20%
$ 8,76M
$ 214,10K
4
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0,00441
+0,02%
-7,79%
-9,84%
$ 4,32M
$ 16,78M
5
Big Pharmai
Big Pharmai
DRUGS
$ 0,00023778
+0,46%
+0,05%
+16,79%
$ 261,54K
$ 2,29K
6
Transhuman Coin
Transhuman Coin
THC
$ 3,542E-5
-0,03%
-0,90%
+1,14%
$ 241,83K
--
7
DNA
DNA
DNA
$ 4,584E-12
+0,33%
-1,30%
-2,09%
$ 192,34K
--
8
Hempy
Hempy
HEMPY
$ 9,261E-5
+0,18%
-3,90%
-0,57%
$ 55,30K
--
9
TrackedBio
TrackedBio
TRACKEDBIO
$ 2,607E-5
0,00%
+0,80%
+3,62%
$ 25,83K
--
10
Bio Acceleration
Bio Acceleration
BIO/ACC
$ 2,013E-5
0,00%
+0,30%
+5,72%
$ 20,09K
--
11
Science Cult Mascot
Science Cult Mascot
HELA
$ 1,87E-5
+0,21%
-0,50%
+4,41%
$ 18,68K
--
12
girl economy ai
girl economy ai
GIRLE
$ 1,441E-5
0,00%
+4,30%
+4,34%
$ 15,85K
--
13
Molecule
Molecule
MOLECULE
$ 3,44609E-13
+0,21%
-0,50%
+4,97%
$ 14,46K
--
14
Antitoken
Antitoken
ANTI
$ 1,314E-5
0,00%
+2,60%
+2,50%
$ 13,14K
--
15
Nova on Mars
Nova on Mars
NOVA
$ 1,215E-5
0,00%
+0,30%
0,00%
$ 12,15K
--
16
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1,096E-5
0,00%
-0,70%
+0,09%
$ 10,96K
--
17
GLP1
GLP1
GLP1
$ 9,92E-6
0,00%
+1,20%
0,00%
$ 9,91K
--
18
ELVIS
ELVIS
ELVIS
$ 9,48E-6
0,00%
+2,70%
+2,82%
$ 9,48K
--
19
Meteora
Meteora
MET
$ 0,1598
+1,27%
-2,57%
-1,36%
--
$ 730,89K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Desci Meme e por que são populares?
Tokens de Desci Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 19 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $59.55M.
Qual é o token de Desci Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Desci Meme acompanhados na MEXC, GIRLE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 4.30% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Desci Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 19 tokens de Desci Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Desci Meme incluem PRO, BCHEM, PYTHIA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Desci Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Desci Meme é de aproximadamente $59.55M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Desci Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.