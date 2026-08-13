Preço de PYSOPS hoje

O preço ao vivo de PYSOPS (PSYOPS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PSYOPS para USD é de $ 0 por PSYOPS.

PYSOPS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,259.97, com um fornecimento em circulação de 603.74M PSYOPS. Nas últimas 24 horas, PSYOPS foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PSYOPS movimentou-se -- na última hora e -6.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PYSOPS (PSYOPS)

Capitalização de mercado $ 17.26K$ 17.26K $ 17.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.59K$ 28.59K $ 28.59K Fornecimento Circulante 603.74M 603.74M 603.74M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PYSOPS é $ 17.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PSYOPS é 603.74M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.59K.