Preço de Polywog hoje

O preço ao vivo de Polywog (POLYWOG) hoje é $ 0, com uma variação de 3.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POLYWOG para USD é de $ 0 por POLYWOG.

Polywog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,879, com um fornecimento em circulação de 999.98M POLYWOG. Nas últimas 24 horas, POLYWOG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POLYWOG movimentou-se -0.34% na última hora e +3.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Polywog (POLYWOG)

Capitalização de mercado $ 22.88K$ 22.88K $ 22.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.88K$ 22.88K $ 22.88K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,983,866.749642 999,983,866.749642 999,983,866.749642

A capitalização de mercado atual de Polywog é $ 22.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POLYWOG é 999.98M, com um fornecimento total de 999983866.749642. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.88K.