Qual é o preço atual de Peruvian Sol?

Peruvian Sol está sendo negociado a R$1.5305496343714683000, apresentando uma variação de preço de -0.25% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está WPEN hoje?

A volatilidade do preço de WPEN nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Peruvian Sol?

O token flutuou entre R$1.52724729927324351000 (mínimo) e R$1.53499951838849958000 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação WPEN gerou?

Nas últimas 24 horas, WPEN acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$3.06037265479871415000, e o mínimo histórico é de R$1.48477796701610376000. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Peruvian Sol?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como WPEN se compara a outros tokens de Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem?

Dentro da categoria Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem, WPEN mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.