Preço de PAW hoje

O preço ao vivo de PAW (PAW) hoje é $ 0, com uma variação de 0.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PAW para USD é de $ 0 por PAW.

PAW ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,130,165, com um fornecimento em circulação de 1,000.00T PAW. Nas últimas 24 horas, PAW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PAW movimentou-se -- na última hora e +5,262.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PAW (PAW)

Capitalização de mercado $ 8.13M$ 8.13M $ 8.13M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.13M$ 8.13M $ 8.13M Fornecimento Circulante 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Fornecimento total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

A capitalização de mercado atual de PAW é $ 8.13M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PAW é 1,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+15. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.13M.