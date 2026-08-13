Preço de Optio hoje

O preço ao vivo de Optio (OPT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPT para USD é de $ 0 por OPT.

Optio ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,271,642, com um fornecimento em circulação de 17.27B OPT. Nas últimas 24 horas, OPT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03491861, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OPT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 102.83.

Informações de mercado de Optio (OPT)

Capitalização de mercado $ 11.27M$ 11.27M $ 11.27M Volume (24h) $ 102.83$ 102.83 $ 102.83 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.69M$ 12.69M $ 12.69M Fornecimento Circulante 17.27B 17.27B 17.27B Fornecimento total 19,432,735,165.37504 19,432,735,165.37504 19,432,735,165.37504

A capitalização de mercado atual de Optio é $ 11.27M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 102.83. A oferta em circulação de OPT é 17.27B, com um fornecimento total de 19432735165.37504. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.69M.