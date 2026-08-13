Preço de Ooo hoje

O preço ao vivo de Ooo (OOO) hoje é $ 0, com uma variação de 2.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OOO para USD é de $ 0 por OOO.

Ooo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,019.21, com um fornecimento em circulação de 925.70M OOO. Nas últimas 24 horas, OOO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01048217, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OOO movimentou-se -0.03% na última hora e +3.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ooo (OOO)

Capitalização de mercado $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K Fornecimento Circulante 925.70M 925.70M 925.70M Fornecimento total 925,696,551.8624719 925,696,551.8624719 925,696,551.8624719

A capitalização de mercado atual de Ooo é $ 15.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OOO é 925.70M, com um fornecimento total de 925696551.8624719. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.02K.