Preço de MOTO hoje

O preço ao vivo de MOTO (MOTO) hoje é --, com uma variação de 0.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOTO para USD é de -- por MOTO.

MOTO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 666,154, com um fornecimento em circulação de 1.00B MOTO. Nas últimas 24 horas, MOTO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00592703, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOTO movimentou-se +0.13% na última hora e +79.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MOTO (MOTO)

Capitalização de mercado $ 666.15K$ 666.15K $ 666.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 666.15K$ 666.15K $ 666.15K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

