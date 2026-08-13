Qual é o preço atual de MOONBASE?

O preço em tempo real de MOONBASE (MOONBASE) é R$6.2152328829696000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como MOONBASE está posicionado no mercado?

MOONBASE ocupa atualmente a posição de número #6515 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$332650.29092261568000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de MOONBASE?

A oferta circulante de MOONBASE é de 53536.87689953125 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de MOONBASE?

Nas últimas 24 horas, MOONBASE teve uma variação de preço entre R$6.1149871913088000 (mínimo de 24 horas) e R$6.4157242662912000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante MOONBASE está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

MOONBASE atingiu um máximo histórico de R$61.0997490672576000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$2.80511003004458688000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de MOONBASE hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de MOONBASE?

A movimentação atual do preço de -3.09% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Meme,Base Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.