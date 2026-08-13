Preço de mogging hoje

O preço ao vivo de mogging (MOGGING) hoje é $ 0, com uma variação de 17,62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOGGING para USD é de $ 0 por MOGGING.

mogging ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 38 074, com um fornecimento em circulação de 999,80M MOGGING. Nas últimas 24 horas, MOGGING foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOGGING movimentou-se -0,24% na última hora e -24,89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de mogging (MOGGING)

Capitalização de mercado $ 38,07K$ 38,07K $ 38,07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38,07K$ 38,07K $ 38,07K Fornecimento Circulante 999,80M 999,80M 999,80M Fornecimento total 999 795 331,255326 999 795 331,255326 999 795 331,255326

A capitalização de mercado atual de mogging é $ 38,07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOGGING é 999,80M, com um fornecimento total de 999795331.255326. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38,07K.