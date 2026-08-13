Preço de memes will continue hoje

O preço ao vivo de memes will continue (MEMES) hoje é $ 0, com uma variação de 1.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEMES para USD é de $ 0 por MEMES.

memes will continue ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 520,673, com um fornecimento em circulação de 1.00B MEMES. Nas últimas 24 horas, MEMES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01842502, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEMES movimentou-se +0.37% na última hora e -0.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.02M.

Informações de mercado de memes will continue (MEMES)

Capitalização de mercado $ 520.67K$ 520.67K $ 520.67K Volume (24h) $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 520.67K$ 520.67K $ 520.67K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de memes will continue é $ 520.67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.02M. A oferta em circulação de MEMES é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 520.67K.