Preço de MEDXT hoje

O preço ao vivo de MEDXT (MEDXT) hoje é $ 0.00113425, com uma variação de 0.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEDXT para USD é de $ 0.00113425 por MEDXT.

MEDXT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,620,722, com um fornecimento em circulação de 20.85B MEDXT. Nas últimas 24 horas, MEDXT foi negociado entre $ 0.00110612 (mínimo) e $ 0.0011459 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00342141, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEDXT movimentou-se +0.02% na última hora e -32.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MEDXT (MEDXT)

Capitalização de mercado $ 23.62M$ 23.62M $ 23.62M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.32M$ 28.32M $ 28.32M Fornecimento Circulante 20.85B 20.85B 20.85B Fornecimento total 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

