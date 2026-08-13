Qual é o preço atual de LONGBOW?

LONGBOW está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -7.52% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como BOW se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -7.52% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se BOW está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como LONGBOW está se saindo em comparação com tokens da categoria Robinhood Ecosystem,Pools Launchpad?

No segmento Robinhood Ecosystem,Pools Launchpad, BOW demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de LONGBOW hoje?

A capitalização de mercado de R$100515.36706075524000 coloca BOW no ranking #8812, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente BOW está sendo negociado?

LONGBOW gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de BOW?

Com 1000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.