Preço de level941 hoje

O preço ao vivo de level941 (PIGEON) hoje é $ 0, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIGEON para USD é de $ 0 por PIGEON.

level941 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 72,596, com um fornecimento em circulação de 984.46M PIGEON. Nas últimas 24 horas, PIGEON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00920604, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PIGEON movimentou-se +0.24% na última hora e +29.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de level941 (PIGEON)

Capitalização de mercado $ 72.60K$ 72.60K $ 72.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.60K$ 72.60K $ 72.60K Fornecimento Circulante 984.46M 984.46M 984.46M Fornecimento total 984,461,868.121207 984,461,868.121207 984,461,868.121207

A capitalização de mercado atual de level941 é $ 72.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PIGEON é 984.46M, com um fornecimento total de 984461868.121207. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 72.60K.