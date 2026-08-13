Preço de Large Language Model hoje

O preço ao vivo de Large Language Model (LLM) hoje é $ 0, com uma variação de 1.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LLM para USD é de $ 0 por LLM.

Large Language Model ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 95,918, com um fornecimento em circulação de 999.84M LLM. Nas últimas 24 horas, LLM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.143695, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LLM movimentou-se -1.02% na última hora e -11.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Large Language Model (LLM)

Capitalização de mercado $ 95.92K$ 95.92K $ 95.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.92K$ 95.92K $ 95.92K Fornecimento Circulante 999.84M 999.84M 999.84M Fornecimento total 999,835,936.730397 999,835,936.730397 999,835,936.730397

A capitalização de mercado atual de Large Language Model é $ 95.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LLM é 999.84M, com um fornecimento total de 999835936.730397. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.92K.